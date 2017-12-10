taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8380
EURO
4,5179
ALTIN
154,06
PETR
63,3100

Hasan Ruhani Boris Johnson’la görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İran ziyaretinin ikinci gününde İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle görüştü. İki isim Kudüs konusunu görüştü.

İHA | 10.12.2017 - 16:38..
  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İran ziyaretinin ikinci gününde Tahran’daki temaslarını sürdürüyor.

"TÜM MİLLETLER NÜKLEER ANLAŞMADAN FAYDALANMALI"

İngiliz Bakan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ruhani, İran ile 5+1 ülkelerinin iş birliği sonucunda uluslararası yüksek bir değere sahip olan nükleer anlaşmanın imzalandığına değinerek, "Nükleer anlaşmanın doğurduğu yeni fırsatlardan pratikte geniş çaplı iş birlikleri sayesinde yararlanmamız yönünde ciddi bir adım atmamız gerekiyor. Başta İran halkı olmak üzere tüm milletlerin nükleer anlaşmadan faydalanması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"KİMSE İRAN'IN ATTIĞI ADIMLARI GÖRMEZDEN GELEMEZ"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Londra ve Tahran görüşmeleri, bölgenin istikrarını güçlendirmek için iş birliği yapmamızla sonuçlanabilir. İran İslam Cumhuriyeti’nin yaptıkları bölge ülkelerinden ikisinin terörizm tehlikesinden kurtulmasına yardımcı oldu. Kimse İran’ın bu doğrultuda attığı olumlu adımları görmezden gelemez."

Hasan Ruhani Boris Johnson’la görüştü

"ABD BAŞKANI’NIN KUDÜS KARARI, BÖLGE ATEŞİNE DÖKÜLEN BENZİN GİBİDİR"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kudüs meselesini ele alarak, "ABD Başkanı’nın Kudüs kararı tamamen yanlış ve bölge ateşine dökülen bir benzin gibidir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise "Nükleer anlaşma sayesinde İran ve İngiltere iş birliği için yeni fırsatlar ortaya çıkmaya başladı. Tahran-Londra ilişkilerini tüm sahalarda güçlendirmekte kararlıyız" diye konuştu.

Johnson, İran İslam Cumhuriyeti’nin terörizme karşı mücadele ve bölgede barış ile istikrarın hakim olması yönünde çok iyi adımlar attığını kaydederek, "İngiltere, ABD Başkanı’nın İsrail Elçiliğini Kudüs’e taşıması kararını uygun bir karar olarak görmüyor" dedi.

İlginizi Çekebilir
Çin'de ortaya çıkan görünmezlik pelerini
Çin'de sosyal medyada paylaşılan "görünmezlik pelerini" videosu sosyal medyada tartışma yarattı.
Uzay istasyonundan İstanbul'un görüntüsü
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astranotlardan Randy Bresnik‏, bu sabah İstanbul'un fotoğrafını çekti.
İsrail askeri Filistinli tüccarın elmalarını çaldı
Batı Şeria'nın El Halil kentinde İsrailli bir askerin, Filistinli satıcıdan elma çaldığı anlar kameralara yansıdı.
UETD'den Kudüs tepkisi
Avrupalı Türk Demokratlar Birliği UETD'den yapılan açıklamada “Kudüs'te barışın sağlanması, dünya barışının korunması anlamına gelmektedir” denildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi

Galatasaray tribününde Beşiktaş forması tepkisi

281
Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler

Kuzey Kore lideri Kim'den İsrail ve Trump'a ağır sözler

622
Topkapı Sarayı'nın işletmesi Sicpa'ya mı veriliyor

Topkapı Sarayı'nın işletmesi Sicpa'ya mı veriliyor

251
Suudi Prens Mahmud Abbas'ı ikna etmeye çalışıyor

Suudi Prens Mahmud Abbas'ı ikna etmeye çalışıyor

140
Erdoğan: Trump'ın kararının arkasında Evangelistler var

Erdoğan: Trump'ın kararının arkasında Evangelistler var

162
İzmir'deki Atatürkçü damar başka yerde yok

İzmir'deki Atatürkçü damar başka yerde yok

114
Galatasaraylı futbolculardan Kudüs tepkisi

Galatasaraylı futbolculardan Kudüs tepkisi

58
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM