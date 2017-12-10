Hasan Ruhani Boris Johnson’la görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İran ziyaretinin ikinci gününde Tahran’daki temaslarını sürdürüyor.

"TÜM MİLLETLER NÜKLEER ANLAŞMADAN FAYDALANMALI"

İngiliz Bakan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ruhani, İran ile 5+1 ülkelerinin iş birliği sonucunda uluslararası yüksek bir değere sahip olan nükleer anlaşmanın imzalandığına değinerek, "Nükleer anlaşmanın doğurduğu yeni fırsatlardan pratikte geniş çaplı iş birlikleri sayesinde yararlanmamız yönünde ciddi bir adım atmamız gerekiyor. Başta İran halkı olmak üzere tüm milletlerin nükleer anlaşmadan faydalanması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

"KİMSE İRAN'IN ATTIĞI ADIMLARI GÖRMEZDEN GELEMEZ"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani açıklamasını şu şekilde sürdürdü: "Londra ve Tahran görüşmeleri, bölgenin istikrarını güçlendirmek için iş birliği yapmamızla sonuçlanabilir. İran İslam Cumhuriyeti’nin yaptıkları bölge ülkelerinden ikisinin terörizm tehlikesinden kurtulmasına yardımcı oldu. Kimse İran’ın bu doğrultuda attığı olumlu adımları görmezden gelemez."

"ABD BAŞKANI’NIN KUDÜS KARARI, BÖLGE ATEŞİNE DÖKÜLEN BENZİN GİBİDİR"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kudüs meselesini ele alarak, "ABD Başkanı’nın Kudüs kararı tamamen yanlış ve bölge ateşine dökülen bir benzin gibidir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise "Nükleer anlaşma sayesinde İran ve İngiltere iş birliği için yeni fırsatlar ortaya çıkmaya başladı. Tahran-Londra ilişkilerini tüm sahalarda güçlendirmekte kararlıyız" diye konuştu.

Johnson, İran İslam Cumhuriyeti’nin terörizme karşı mücadele ve bölgede barış ile istikrarın hakim olması yönünde çok iyi adımlar attığını kaydederek, "İngiltere, ABD Başkanı’nın İsrail Elçiliğini Kudüs’e taşıması kararını uygun bir karar olarak görmüyor" dedi.