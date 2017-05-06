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Hasan Ruhani'den Devrim Muhafızları'na eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Devrim Muhafızları'nın yaptıkları füze denemeleriyle Batı ile yapılan nükleer anlaşmayı sabote ettiğini savundu.

06.05.2017 - 12:14
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Hasan Ruhani'den Devrim Muhafızları'na eleştiri

Hasan Ruhani'den Devrim Muhafızları'na eleştiri

5 diğer adayla birlikte yeniden Cumhurbaşkanlığı yarışına giren Ruhani, katıldığı bir canlı televizyon yayınında, devrim muhafızlarının üzerinde İsrail karşıtı mesajların olduğu güdümlü füze testleri yaparak ülkeye zarar verdiğini savundu.

"NÜKLEER ANLAŞMAYI BALTALAMAK İSTEDİLER"

Devrim Muhafızları'nın İran'a uygulanan yaptırımlar kaldırıldıktan sadece 2 ay sonra Mart 2016'da yaptıkları füze testlerine dikkat çeken Ruhani, "Nükleer anlaşmayı baltalamak için her şeyi yaptıklarını gördük. Füzelerin üzerine, asla faydasını göremeyeceğimiz mesajlar yazdılar." ifadelerini kullandı.

İran'da seyrek görülen bir şekilde Devrim Muhafızları'nı kameralar önünde eleştiren Ruhani ayrıca bazı odakların kendi hükümetinden bağımsız hareket ettiği eleştirisinde de bulundu.

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