Hasan Ruhani'den Ermeni aileye Noel ziyareti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran-Irak savaşında çocuklarını kaybeden aileye taziye ziyaretinde bulundu.

"BU BİZİM BORCUMUZ"

İran halkının savaş şehitlerinin unutulmayacağını ifade eden Ruhani, "Bu akşam gerçekleştirdiğim bu ziyaretten dolayı çok mesudum" dedi.

Ermeni ailenin teşekkürlerine de cevap veren İran Cumhurbaşkanı, "Bu bizim borcumuz, şehitlerin aileleri için yapabileceğimizin en azı bu. Siz, evladınızı bu ülkenin savunulması için bahş ettiniz." ifadelerini kullandı.

Ailenin Noel'ini de tebrik eden Hasan Ruhani'nin, Noel ağacı ile çekilen fotoğrafı İran Cumhurbaşkanlığı sitesinde yayınlandı.