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Hasankeyf'e 180 milyon liralık bütçe ayrıldı

Hasankeyf'te tarihi yapıların sudan zarar görmemesi adına güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar için ise bütçe belirlendi.

AA | 03.03.2018 - 10:45..
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Hasankeyf'e 180 milyon liralık bütçe ayrıldı

Batman'da GAP'ın vizyon projesi ve can damarı olan Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasının ardından baraj gölü sahasında kalacak olan Hasankeyf ilçesindeki tarihi yapıların sudan zarar görmemesi adına güçlendirme çalışmaları 180 milyon liralık bütçe ile yürütülüyor.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 97'YE ULAŞTI

Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Mardin ve Şırnak il sınırları arasında, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve HES'te fiziki gerçekleşme yüzde 97'ye ulaştı.

Hasankeyf'e 180 milyon liralık bütçe ayrıldı

TOPLAM MALİYETİ 8,5 MİLYAR LİRA

Toplam maliyeti 8,5 milyar lira olan barajda haziran ayı itibarıyla su tutulmaya başlanması planlanırken, Ilısu Barajı'nın faaliyete girmesiyle sular altında kalacak olan ilçenin yeni yerleşim yerinin inşası ve turizme yönelik projelerin uygulanması hızla sürüyor. Bu kapsamda baraj gölünde kalacak tarihi yapıların zarar görmeden su altı turizmine kazandırılması için güçlendirme çalışmalarına 180 milyon liralık kaynak ayrıldı.

Hasankeyf'e 180 milyon liralık bütçe ayrıldı VİDEO

100 MAĞARAYA DOLGU ÇALIŞMASI

Bu doğrultuda düşme tehlikesi bulunan 83 kaya kontrollü olarak düşürüldü, su altında kalacak 300 mağarada çökme riskinin önüne geçmek için harekete geçildi ve bugüne kadar 100 mağarada dolgu çalışması yapıldı. Küçük Saray'ın güçlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Hasankeyf'e 180 milyon liralık bütçe ayrıldı

ÇALIŞMALAR ONAYLA SÜRÜYOR

Baraj gölünün su altı turizmine açılmasına yönelik güçlendirme çalışmaları kapsamında daha önce ölümlü kazalara da sebebiyet veren, en ufak titreşimde dahi düşme riski bulunan 83 kayanın tamamının kontrollü müdahale ile herhangi bir patlayıcı madde kullanılmadan düşürüldüğünü belirten Kösalı, çalışmanın Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı ve ilgili birimlerin gözetiminde gerçekleştirildiğini aktardı.

Kösalı, güçlendirme çalışmaları için Dicle Nehri üzerine 143 metre uzunluğunda köprü yapıldığını dile getirerek, "Bu iş kapsamında baraj suyu yükseldiği zaman mağaraların suyla temasıyla zayıf özellikteki kayaların oyularak üst kısımlarda çöküntü yapmaması ve yukarı Hasankeyf'in zarar görmemesi için vadilerdeki mağaralar dolduruldu. 300 mağaradan 100'ü bu şekilde dolduruldu." bilgisini paylaştı.

Hasankeyf'e 180 milyon liralık bütçe ayrıldı

"TARİHİMİZİ KORUMA ALTINA ALIYORUZ"

Kösalı, dört vadide 4 milyon metreküp dolgu yapılacağını anlatarak, "Güçlendirme çalışmalarının yaklaşık maliyeti 180 milyon lira. Dicle, Şaab, Saha ve Dere vadilerinde toplam 4 milyon metreküp dolgu yapılacak. Kurum olarak baraj yaparken tarihimizi de koruyup, koruma altına alıyoruz." açıklamasını yaptı.

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