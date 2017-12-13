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Hasankeyf’e bağlı 3 köy ve 1 mezrada sokağa çıkma yasağı

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı 3 köy ve 1 mezrada düzenlenecek terör operasyonlarında halkın can ve mal güvenliği için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İHA | 13.12.2017 - 10:55..
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Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı 3 köy ve 1 mezrada, terör örgütü PKK’ya yönelik gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hasankeyf ilçesi Güneşli, Kayıklı ve Kelekçi köyleri ile Palamut köyü Keçili mezrasında bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 13 Aralık 2017 Çarşamba günü Saat 18:00 dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.” denildi.

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