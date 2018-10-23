Hasankeyf'te 611 yıllık minare taşınıyor

Bu kapsamda, 1407 yılında yapılan Süleyman Han Camisi'nin tarihi kapısı ve çeşmesi de taşınacak. Caminin bütün olarak taşınma imkanı bulunmayan 36 metre yüksekliğindeki minaresi ise taşları numaralandırılarak sökülüyor.

Numaralandırılan taşlar, birleştirilmek üzere Hasankeyf Kültürel Park Alanı'ndaki Arkeopark'a taşınıyor.

BİR AY İÇİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, "Bir ay içerisinde söküm işlemlerini tamamlamış olacağız. Yeni yerinde bunları taş ustalarımız yeniden birleştirecek" dedi.