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Hasankeyf'te tahliye arbedesi

Ilısu Barajı altında kalacak Batman'ın antik ilçesi Hasankeyf'te, DSİ Bölge Müdürlüğünün tahliye kararına tepki için kara yolunda yürüyen esnafa polis müdahale etti.

DHA | 22.03.2018 - 13:24..
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Hasankeyf ilçesinde tarihi eserlerin taşınması için eski çarşı merkezindeki iş yerlerinin boşaltmasını isteyen DSİ Bölge Müdürlüğünün tahliye kararına esnaf ve bazı ilçe sakinleri tepki gösterdi.

Tarihi kale sokağındaki esnaf, tepkilerini ortaya koymak için belediye binası önünde toplandı. Ellerinde Türk bayrakları ile Batman-Mardin karayolunda yürüyüşe geçen Hasankeyf esnafı, kısa süre yolu trafiğe kapatttı.

Hasankeyf'te tahliye arbedesi

ARBEDE YAŞANDI

Köprü girişinde önlem alan polisin yürümelerine izin vermediği grup, burada oturma eylemi başlattı. Köprünün açılmaması üzerine polis, kalabalığa tazyikli suyla müdahale etti. Batman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ekiplerinin, köprüdeki eylemcileri dağıttığı sırada arbede yaşandı.

Hasankeyf'te tahliye arbedesi

YETKİLİLER İKNA ETTİ

Olay yerine gelen Hasankeyf Kaymakamı Bülent Baygüven, esnafla görüşme yaparak dağılmaları konusunda ikna etti.

Arbede sırasında gözaltına alınan esnafın serbest bırakılmasını sağlayan Kaymakam Baygüven, DSİ yetkilileriyle görüşerek, sorunu çözmeye çalışacaklarını söyledi. Bunun üzerine esnaf karayolunu trafiğe açarak dağıldı.

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