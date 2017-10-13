Hasbahçe için 'denetimli inşaat' kararı

Koruma Kurulu; Topkapı Sarayı ile ilgili bir karar aldı. Alınan bu karara göre, Saray, 1. derece arkeolojik sit alanından 3. dereceye indi.

Fatih Belediyesi Topkapı Sarayı’nın sit derecesini düşürmek için İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’na geçtiğimiz ay bir başvuru yaptı. Sur-u Sultani olarak adlandırılan Topkapı Sarayı’nı çevreleyen surlar, 1995 yılında 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmişti. Yeni karara ise Koruma Kurulu itiraz etmedi.

KÜLTÜR BAKANLIĞI SARAY'IN AVLUSU İÇİN KARAR VERECEK

2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Yasası’na göre; 3'üncü derece arkeolojik sit alanlarına 'müze denetimli inşaat' izni veriliyor. Topkapı Sarayı'nın avluları için ise Kültür Bakanlığı bir karara varacak.

DENETİMLİ İMAR YAPILABİLECEK

Yeni kararla birlikte alan, denetimli bir şekilde imara açılmış oldu. Alınan karardan sonra ise bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Fatih Belediye Başkanlığı Etüd Proje Müdürlüğü’nün 12.09.2017 tarihli yazısında mevcut sit derecelerini revize eden öneri paftanın Topkapı Sarayı Müzesi ve ilgili yapılarına ilişkin kısmının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek ihtiyaç ve programlar kapsamında ayrıca değerlendirilmesi gerektiğine; Sur-u Sultani (Topkapı Sarayı’nı çevreleyen surlar) ve kıyı kenar çizgisi arasında kalan mevcut kentsel sit ve tarihi sitin devamına; Sur-u Sultani ile Devlet Demiryolları hattı arasında kalan ve ekli paftada işaretli, kadim Topkapı Sarayı’nın Sepetçiler Kasrı ile Ahırkapı Feneri arasındaki hasbahçesinin önemli kadim yapılarını (Sepetçiler Kasrı, Şevkiye Köşkü, İncili Köşk, Balıkhane Kasrı gibi) barındıran alanın 3. derece arkeolojik sit olarak değerlendirilmesi hususu kurulumuzca uygun mütalaa edilmekte olup, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü’nden görüş sorulmasına karar verildi.’’ ifadeleri kullanıldı.