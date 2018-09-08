Haseke'de YPG ile rejim askerleri çatıştı

Haseke'deki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Haseke'nin Kamışlı ilçesinin bazı noktalarında varlık gösteren Esad rejimine bağlı güçlerle ilçeyi işgal eden YPG/PKK'lı teröristler arasında yaşanan gerginlik çatışmaya dönüştü.

REJİM 11 KAYIP VERDİ

Devam eden çatışmalarda 11 rejim askerinin öldüğü, teröristlerin arasında yaralananların olduğu bildirildi.

7 YPG'Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmalarda 7 YPG'li teröristin de öldüğü öğrenildi.

Kaynaklar, çıkan çatışmalara, rejim güçlerinin Haseke-Kamişli yolu üzerine kurduğu kontrol noktası Kamışlı'daki gençleri tutuklamasının neden olduğunu aktardı.

Daha önce de Haseke ilinde taraflar arasında benzer çatışmalar yaşanmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK ve Esad rejimi Haseke kentini birlikte yönetiyor.

Rejim güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, Güvenlik Karesi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir askeri hava alanı ve askeri tugay ile bir Güvenlik Karesi yer alıyor.