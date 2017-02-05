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Haseki Hastanesi'nde kavga: 1 ölü

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

05.02.2017 - 17:01
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haseki

İstanbul Fatih'teki hastanenin otoparkında aracıyla manevra yapmaya çalışırken Mehmet Şirinkaya ve oğlu Veysel Şirinkaya ile 5 kişilik bir grup arasında tartışma çıktı.

KAVGA ÇIKTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle darbedilen Mehmet Şirinkaya, aynı hastanede yoğun bakıma alındı, oğlu da hafif yaralandı. Şirinkaya ailesinin olayı duyan yakınları hastaneye gelerek içeri girmek isterken engel olmak isteyen polisle gerginlik yaşandı.

POLİS BİBER GAZI KULLANDI

Olayda biber gazı kullanan polis, grubu yatıştırdı. Çevik kuvvet polislerinin de çağrıldığı olayda baba oğlu darbedenler gözaltına alındı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aile yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürürken, Mehmet Şirinkaya'nın (55) kurtarılamadığı bilgisini alan gruptakilerden bazıları sinir krizi geçirdi.

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