Haşim Kılıç FETÖ davasında tanık olarak dinlenecek

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Alparslan Altan hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya, Altan, avukatı Erol Aras ve sanık yakınları katıldı.

Duruşmada, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mutahhar Keleşoğlu, sanık hakkındaki iddianamenin özetini okudu.

KOD ADI SELAHATTİN

İddianamede, Altan'ın örgüt içinde yer aldığı, "Selahattin" kod adını kullandığı, örgüt tarafından iletilen talimatları yerine getirmek için gizlilik içinde hareket ettiği, örgüt mensuplarıyla görüştüğü, sanığa, örgüt tarafından "patates hat" denilen gizli telefon hattı verildiği, örgütün sivil imamlarıyla yurt dışına çıktığı, Anayasa Mahkemesi'nde kararların, örgüt talimatı doğrultusunda çıkmasını sağlamaya çalıştığı öne sürüldü.

Savunma için söz verilen Alparslan Altan, hiçbir terör örgütünün üyesi olmadığını, hiçbir örgütle iltisaklı veya irtibatlı bulunmadığını savundu.

ABDULLAH GÜL DÖNEMİNDE ÜYELİĞE SEÇİLDİ

Öz geçmişini hatırlatan Altan, 1991'de hakim-savcı adayı olarak başladığı mesleğine 2001'de Anayasa Mahkemesi raportörü olarak devam ettiğini, 2010'da Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atandığını, ardından da Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildiğini belirtti. Altan, 2011'de ise Mahkeme üyelerinin çoğunluğunun oyuyla Başkanvekili olduğunu, bu görevi 4 yıl sürdürdüğünü kaydetti.

Anayasa Mahkemesi'ndeki görevi sırasında Avrupa Konseyi ile yapılan ortak projelerin yürütülmesi ve koordinasyonunda, bireysel başvurunun hazırlık çalışmalarında etkin görev aldığını dile getiren Altan, Mahkeme ile uluslararası kurumların ilişkilerinin artırılması yönünde de yoğun çalışmalar yaptığını anlattı.

Sanık Altan, savunmasının sonunda tahliye ve beraat talep etti.

Daha sonra Mahkeme Başkanı Burhan Karaloğlu, dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okudu.

Karaloğlu, sanığın Bank Asya'da hesabının olmadığını, terör örgütü tepe yöneticileriyle irtibatına rastlanmadığını, adına kullandığı telefon hatlarında ByLock bulunmadığını aktardı.

HAŞİM KILIÇ TANIK OLARAK DİNLENECEK

Başkan Karaloğlu, Altan'a gözaltı sırasında el konulan telefonunun şifresi bilinmediğinden imajının alınamadığını söyledi ve şifreyi sordu. Altan, şifreyi hatırlamadığını, parmak izi kullandığını belirtti.

Altan'ın avukatı Erol Aras da eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın tanık olarak dinlenmesine karar verilmesini isteyerek, tahliye talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Altan'ın şifresi bilinmeyen telefonunun gelecek celse duruşmaya getirilmesi ve parmak iziyle açılması nedeniyle imajının alınması için teknik elemanların ekipmanıyla duruşmada hazır edilmesi kararlaştırıldı.

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ile sanık hakkında ifade veren eski Anayasa Mahkemesi raportörü Recep Ünal'ın tanık olarak dinlenmesine, duruşmanın 27 Eylül'e bırakılmasına karar verildi.