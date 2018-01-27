Haşim Kılıç: Oğlum FETÖ'cü değil

Anadolu Ajansı'nın haberine göre eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın oğlu Fatih Samed Kılıç'ın ByLock kullandığı belirlendi. Başsavcılık, yurt dışına gittiği belirlenen Kılıç hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği de, savcılığın talebi üzerine Fatih Samed Kılıç hakkında yakalama kararı aldı.

Haşim Kılıç, yazılı açıklama yaparak oğlunun FETÖ'cü olmadığını savundu.

"ADI GEÇEN ÖRGÜTLE İLİŞKİSİ İMKANSIZ"

Oğlunun, FETÖ isimli terör örgütüyle hiçbir zaman uzaktan, yakından bir ilgisi olmadığını savunan Kılıç, "Fatih Samet hakkındaki ByLock veya herhangi bir şekilde bu terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddialarını kabul etmemiz kesinlikle mümkün değildir. Kendisinin çevresi ve sosyal hayatı birlikte değerlendirildiğinde, adı geçen örgütle ilişki kurulabilmesinin imkansızlığı da ortaya çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"12 YILDIR YURT DIŞINDA"

Oğlu Fatih Samet Kılıç'ın, 12 yıldır yurt dışında çalıştığını, kendi kurduğu işleriyle ilgilendiğini, yurda aralıklarla gelip gittiğini bildiren Kılıç, "Soruşturmanın gizliliği nedeniyle aileye verilmeyen bilginin basın organlarında ayrıntılı biçimde yer alması oldukça düşündürücü ve üzücüdür." ifadelerine yer verdi.

"FETÖ'NÜN KUMPASLARINI ETKİSİZ HALE GETİRDİM"

Haşim Kılıç, 42 yıllık devlete hizmet hayatının büyük bölümünü Anayasa Mahkemesinde geçirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Görev sürem içinde, FETÖ terör örgütünün Balyoz, Ergenekon ve buna benzer davalarla kurduğu kumpasları, bireysel başvuru kararlarıyla tespit ederek etkisiz hale getiren Anayasa Mahkemesinin başkanı olarak oğluma yapılan bu suçlama, beni ve ailemi derinden üzmüştür. Şerefimle devletime hizmet ederek koruduğum ismimi, hiç kimsenin kirletmesine asla izin vermeyeceğimi kamuoyuna önemle duyururum."