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Hasip Kaplan siyaseti bıraktı

Attığı ırkçı tweet'ler nedeniyle tepkilerin hedefi olan Hasip Kaplan, HDP'den istifa ederek siyaseti bıraktığını açıkladı.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 07:51..
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Hasip Kaplan siyaseti bıraktı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı olan partilerde yıllarca siyaset yapan Hasip Kaplan, Selahattin Demirtaş'ın yerine bir Türk'ün seçilmemesi gerektiğini savunarak ırkçı tweet'ler attı.

"KINIYOR VE AYIPLIYORUZ"

Hasip Kaplan'ın bu ırkçı tweet'leri, HDP tarafından da kınandı. HDP'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hasip Kaplan siyaseti bıraktı

SİYASETİ BIRAKTI

HDP tarafından da sahip çıkılmayan Hasip Kaplan, bugün aldığı radikal kararı açıkladı.

HDP'de herhangi bir görevi olmadığına dikkat çeken Kaplan, partiden istifa ettiğini, siyaseti de bıraktığını söyledi.

Hasip Kaplan siyaseti bıraktı

 

 

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