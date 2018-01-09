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Hasip Kaplan'ın ırkçı sözleri HDP'yi gerdi

Hasip Kaplan'ın "HDP'nin koltuğuna hiçbir Türk göz dikmesin" sözlerinin ardından, HDP'den "Irkçı sözleri kınıyoruz" açıklaması geldi.

Haber Merkezi | 09.01.2018 - 23:56..
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Hasip Kaplan'ın ırkçı sözleri HDP'yi gerdi

HDP eski Şanlıurfa Milletvekili Hasip Kaplan'ın ayrımcı tweetlerine HDP'nin resmi Twitter hesabından cevap geldi. Kaplan'ın tweetleri için, "ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici" ifadelerine yer verildi.

Hasip Kaplan'ın ırkçı sözleri HDP'yi gerdi

"KINIYOR VE AYIPLIYORUZ"

Selahattin Demirtaş'ın HDP kongresinde aday olmayacağını açıklamasının ardından "o yere Türkler göz dikmesin" diyen Hasip Kaplan'a tepki çığ gibi büyüdü. Tepkiler sadece sosyal medya kullanıcıları ile kalmadı.

Hasip Kaplan'ın milletvekili olarak görev yaptığı HDP'nin resmi Twitter hesabından, "Hasip Kaplan Twitter hesabından yapılan ırkçı, ayrımcı ve ötekileştirici paylaşımların HDP anlayışı ve politikaları ile hiçbir ilgisi yoktur. Kınıyor ve ayıplıyoruz." şeklinde açıklama geldi.

Hasip Kaplan'ın ırkçı sözleri HDP'yi gerdi

HASİP KAPLAN'DAN HDP'YE UYARI

Hasip Kaplan, HDP'nin Twitter sayfasından kendisi hakkında yapılan açıklamanın ardından, Kürt halkının yüzde 90'ının HDP'ye oy verdiğini iddia ederek, "Realiteye dikkat edin" dedi.

Sözlerine "HDP'ye son uyarım" sözleriyle başlayan Kaplan, "Halkların, Farklı inanançların, emekçilerin, Solun, devrimcilerin, emekçilerin en çok birliğini ve dayanışmasını ben savundum" ifadelerini kullandı.

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