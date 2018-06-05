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Haşlanan kerevit tencereden kaçtı

Çin'de bir restoranda, haşlanmak için tencereye atılan kerevitin tencereden kolunu koparıp kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Özel İçerik | 05.06.2018 - 07:16..
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Bir restoranda, çorba yapılmak üzere tencereye atılan kerevitin, tencereden kaçarken çekilen görüntüsü sosyal medyada bir milyona yakın kişi tarafından izlendi.

Görüntülerde, tencereden kaçmaya çalışırken bir kolu sıkışan kerevit, çareyi kolunu koparıp kaçmakta buluyor.

Haşlanan kerevit tencereden kaçtı VİDEO

"AKVARYUMDA BESLİYORUM"

Görüntüleri izleyen kullanıcılardan birinin "Kaçmak için ne kadar uğraşmış, sakın yeme." mesajı üzerine videonun sahibi Jiuke "Yaşamasına izin verdim. Eve aldım, akvaryumda besliyorum." yanıtını verdi.

Haşlanan kerevit tencereden kaçtı

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