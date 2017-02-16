Hasta bakıcı refakatçi kıza tecavüz etti iddiası

Kentteki bir devlet hastanesinde bir yakınının yanında refakatçı olarak kalan, ismi açıklanmayan 17 yaşındaki genç kız, hasta bakıcı olarak görev yapan M.Y., tarafından çamaşırhanede tecavüze uğradığını öne sürdü. Olay, olaydan bir süre sonra rahatsızlanan genç kızın, gittiği hastanede hamile olduğunun belirlenmesiyle ortaya çıktı.

Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, bugün M.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y., savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan M.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



M.Y.'nin çocuğun babası olup olmadığının, yapılacak DNA testi ile ortaya çıkacağı belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.