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hasta kılığındaki hırsız yakalandı

Bartın'da hasta kılığına girerek hastanede personel ve hasta odalarına girip telefonları çalan zanlı Karabük'te yakalandı.

İHA | 16.08.2018 - 11:22..
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Bartın Devlet Hastanesinde kendisine hasta süsü vererek hırsızlık yapan zanlı güvenlik kameralarına yakalandı. Bartın Devlet Hastanesi’nde kemoterapi bölümünde son zamanlarda yaşanan hırsızlık olayları üzerine harekete geçen Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hastane güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

KARABÜK'TE YAKALANDI

Yapılan araştırma ve incelemeler sonucu, daha öncesinden 8 ayrı suçtan sabıkası bulunan 55 yaşındaki M.H. isimli şahsın hastanede kaydı bulunmamasına rağmen elinde bastonla kendisine hasta süsü vererek hasta ve personel odalarına girdiği belirlendi. Başlatılan takip sonucu Karabük’e gittiği tespit edilen zanlı, emniyet ekiplerince Karabük’te yakayı ele verdi.

hasta kılığındaki hırsız yakalandı

AİLESİ DE CEZAEVİNDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Sorgusunda suçunu itiraf eden M.H. çaldığı telefonları sattığını itiraf etti. Satılan telefonlar bayilerden toplanarak mağdurlara teslim edilirken, zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi. Ayrıca zanlının eşi ve çocuklarının da hırsızlık suçundan cezaevinde oldukları öğrenildi.

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