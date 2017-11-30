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Hasta komşunun kan örneğiyle engelli kadrosu planı yattı

Adana'da kamu kuruluşlarının engelli kadrosunda memur olmak için hasta komşusunun kan örneğiyle rapor almaya çalışan kadın yakalandı.

DHA | 30.11.2017 - 11:22..
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12 Kasım'da Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen olayda, uzun yıllar özel sektörde çalışan Selda U., kamu kuruluşlarında açılan engelli kadrosundan faydalanıp, devlet dairesinde işe girmek istedi.

HASTA KOMŞUSUNUN KANIYLA RAPOR ALMAK İSTEDİ

Hiçbir sağlık sorunu bulunmayan Selda U., 'evrakta sahtecilik' suçundan 2011 yılında cezaevine girip, 2 yıl 6 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen 40 yaşındaki Mehmet Gökhan E. ile bağlantı kurdu. Bu kişinin yönlendirmesiyle Selda U., şeker hastası olduğunu söyleyerek rapor almak için Kadirli Devlet Hastanesi'ne gidip, kendi kanı yerine şeker hastası olan komşusu 49 yaşındaki Aysel Ç.'nin kanının alınmasını sağladı. Kan şekeri seviyesi 500 mg/dl çıkan Selda U., sonucu doktora gösterip rapor almak istedi.

Hasta komşunun kan örneğiyle engelli kadrosu planı yattı

ŞÜPHELENEN DOKTOR POLİSİ ARADI

Dr. S.B. rapordaki değerlere sahip olan bir hastanın ayakta duramayacağını, bu değerdeki birinin komaya gireceğini, testte yanlışlık olabileceğini düşünerek, yeniden kan alınmasını istedi. Bunun üzerine Selda U.'dan yeniden kan alındı. Kadının bu kez şeker oranı 100 mg/dl çıktı. Normal bir insanın kanındaki değerlerin bu kadar kısa sürede düşmesinin imkansız olduğunu bilen doktor, durumdan şüphelenip polisi aradı.

Bu arada hastaneden ayrılan kadın için polis çalışma başlattı. Adana'da yaşadığı belirlenen Selda U. için Adana polisi harekete geçti. Ekipler, Selda U. ve Aysel Ç. ile onlara yardım ettiği öne sürülen Mehmet Gökhan E.'yi evlerinde yakaladı.

Hasta komşunun kan örneğiyle engelli kadrosu planı yattı

"KENDİMİ GARANTİYE ALMAK İSTEDİM"

Selda U. sorgusunda, "Özel sektörde işimden memnun değildim. Devlet dairesinde çalışıp, kendimi garantiye almak istedim. Bu yüzden de Mehmet Gökhan E. ile bağlantıya geçtim. Onun yönlendirmesiyle bu planı yaptım. Çok pişmanım." dedi.

Diğer zanlılar ise, suçlamaları kabul etmedi. Selda U. ile birlikte Aysel Ç. ve Mehmet Gökhan E., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Osmaniye Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Hasta komşunun kan örneğiyle engelli kadrosu planı yattı

Hasta komşunun kan örneğiyle engelli kadrosu planı yattı

Hasta komşunun kan örneğiyle engelli kadrosu planı yattı

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