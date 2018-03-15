Hasta nakil ambulansı kaza yaptı: 5 kişi yaralandı

HASTALARI BAŞKA BİR AMBULANS GÖTÜRDÜ

Kazada, otomobil sürücüsü Kemal Özdemir, aynı araçta bulunan Cemile (51) ve Polat Özdemir (6) ile Mehmet (9) ve Firdevs Özge Yamanda (27) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulanstaki hasta İbrahim Mehmetoğlu ise olay yerine gelen başka bir ambulansla aynı hastaneye götürüldü.

Hasta nakil ambulansı kaza yaptı: 5 kişi yaralandı VİDEO

Hasta nakil ambulansı kaza yaptı: 5 kişi yaralandı