39 yaşındaki Hüseyin Erbaş'ın kullandığı hasta nakil ambulansı, başkent Ankara'daki bir hastaneye hasta sevki için Çankırı'dan yola çıktı. Ambulansın, 32 yaşındaki Kemal Özdemir'in kullandığı araç ile çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

HASTALARI BAŞKA BİR AMBULANS GÖTÜRDÜ Kazada, otomobil sürücüsü Kemal Özdemir, aynı araçta bulunan Cemile (51) ve Polat Özdemir (6) ile Mehmet (9) ve Firdevs Özge Yamanda (27) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulanstaki hasta İbrahim Mehmetoğlu ise olay yerine gelen başka bir ambulansla aynı hastaneye götürüldü. Hasta nakil ambulansı kaza yaptı: 5 kişi yaralandı VİDEO