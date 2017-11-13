Hasta numarası yapan dilenci yakalandı

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, artan dilencilik olayları üzerine harekete geçti.

Ekipler, yürüdüğü sırada aniden bayılıp, başına toplananlara poşet içindeki boş ilaç kutularını göstererek, yardım isteyen Ahmet Ç.'yi uzaktan takip etmeye başladı.

FARKLI CADDELERDE BAYILMA NUMARASI YAPTI

Farklı caddelerde bayılma numarası yaparak, para topladığını belirlediği Ahmet Ç.'yi yakalayan ekipler, üzerinde yaptığı aramada 153 lira buldu.

109 LİRA CEZA KESİLDİ

Engeli olmamasına rağmen üzerinden engelli kartı da çıkan Ahmet Ç.'ye 109 lira para cezası kesildi.

Ahmet Ç., serbest bırakılırken, Zabıta Denetim Şube Müdürü Mehmet Atilla da artan dilencilik olaylarına ilişkin, "Halkımızın duygularını istismar eden bu kişilere denetimlerimiz devam edecek." dedi.









