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Hasta numarası yapan dilenci yakalandı

Adana'da, elinde taşıdığı ilaç kutularını gösterip, bayılma numarası yaparak yardım topladığı belirlenen dilenciyi zabıta yakaladı.

13.11.2017 - 10:09
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Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, artan dilencilik olayları üzerine harekete geçti.

Ekipler, yürüdüğü sırada aniden bayılıp, başına toplananlara poşet içindeki boş ilaç kutularını göstererek, yardım isteyen Ahmet Ç.'yi uzaktan takip etmeye başladı.

FARKLI CADDELERDE BAYILMA NUMARASI YAPTI

Farklı caddelerde bayılma numarası yaparak, para topladığını belirlediği Ahmet Ç.'yi yakalayan ekipler, üzerinde yaptığı aramada 153 lira buldu.

109 LİRA CEZA KESİLDİ

Engeli olmamasına rağmen üzerinden engelli kartı da çıkan Ahmet Ç.'ye 109 lira para cezası kesildi.

Hasta numarası yapan dilenci yakalandı

Ahmet Ç., serbest bırakılırken, Zabıta Denetim Şube Müdürü Mehmet Atilla da artan dilencilik olaylarına ilişkin, "Halkımızın duygularını istismar eden bu kişilere denetimlerimiz devam edecek." dedi.

Hasta numarası yapan dilenci yakalandı

Hasta numarası yapan dilenci yakalandı

Hasta numarası yapan dilenci yakalandı

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