Hasta ve engelli yolcular THY’den memnun

Geçtiğimiz yıl yolcu sayısını yüzde 9,3 artırarak beklentilerin ötesinde bir performans sergileyen THY, bugün 331 uçağı ile 120 farklı ülkeye uçuş gerçekleştirirken, yolcuları için gösterdiği hassasiyetiyle de adından sıkça bahsettiriyor.

MAKSİMUM HASSASİYET

THY; hasta, engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcuların uçuşlarında maksimum konfor ve özenle seyahat edebilmeleri için birçok fırsat tanıyor.

Uluslararası uçuş kurallarınca sağlık sorunlarından dolayı seyahat engeli bulunan yolcular, THY ekiplerince özel bir ilgiyle ağırlanıyor.

HASTA VE ENGELLİ YOLCULAR THY’YE EMANET

Tıbbi yolculuk kuralları gereğince bulaşıcı hastalık taşımayan ve seyahat engeli olmayan yolcular, “uçakla seyahat etmesinde sakınca yoktur” ibaresinin yer aldığı doktor raporu ile uçuşlarını kolaylıkla gerçekleştirebilirler.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular yalnız, yardım almaları gereken yolcular ise bir refakatçi eşliğinde seyahat edebiliyor.

DOKTOR RAPORUNA GEREK YOK

Refakatçi olmadan seyahat edebilen zihinsel engelli, duyma engelli, tek bacağı kırık ve sadece tekerlekli sandalyeyle hareket edebilen yolcuların doktor raporu almalarına gerek yok.

ÜCRETSİZ TRANSFER

Sedye ve tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olan yolcular, uçaktan havalimanına, havalimanından uçağa THY görevlileri yardımıyla ücretsiz olarak transfer ediliyor.

Bunun yanında özel bir durumu bulunan yolcuların chek-in ve pasaport kontrollerinle önceliği var.

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA ÖZEL KONTUAR

Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde engelli, özel hizmet bekleyen hasta ve yaşlı yolculara chek-in işlemlerinde kolaylık sağlamak amacıyla 2011 yılında özel bir kontuar açtı.

ÖNCELİK SİZİN

Engelli yolcuların, tüm bu işlemlerde zaman kaybı yaşanmadan öncelik sağlayabilmeleri için tek yapması gereken, 48 saat önceden ücretsiz THY engelli hattını arayarak rezervasyon yaptırmak.

Havalaalanına gelindiği andan itibaren, yolcuların hiçbir zorluk çekmeden uçuşa hazır olmalarını sağlayan TYH ekipleri, görev ve sorumluluklarından taviz vermeden güvenli bir yolculuk için gece gündüz çalışıyor.