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Hastalarına örnek olmak isteyen diyetisyen 50 kilo verdi

Mezun olduktan sonra fazla kiloları nedeniyle iş bulamayan Meltem Baburcan, hastalarına örnek olabilmek için 1.5 yılda 50 kilo verdi.

18.03.2017 - 08:42
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Çocukluğundan beri obezite sorunu yaşayan Meltem Baburcan (25), 2010 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünü kazandı.

KİLOLARI YÜZÜNDEN İŞE ALMADILAR

Üniversite 4. sınıfta bölümüyle ilgili staj yapmak için başvurduğu birçok yerden kilolarından ötürü olumsuz yanıt alan Baburcan, zayıflama kararı aldı.

Hastalarına örnek olmak isteyen diyetisyen 50 kilo verdi

HASTALARINA ÖRNEK OLDU

Bir buçuk yılda 50 kilo vermeyi başaran Baburcan, 2 yıldır diyetisyen olarak çalıştığı özel bir hastanede kilo sorunu yaşayan hastaları motive etmek için örnek olarak kendisini gösteriyor.

Hastalarına örnek olmak isteyen diyetisyen 50 kilo verdi

"GÖRÜNTÜMÜN DEĞİŞMESİ BİLE.."

Baburcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, obezite tedavisinde moral ve motivasyonun önemli olduğunu söyledi.

Kilo vermeye üniversite son sınıfta başladığını ve şu an çok mutlu olduğunu ifade eden Baburcan, şu değerlendirmede bulundu: "Staj yapmak için yer ararken çok zorlandım. Özel hastaneler kabul etmek istemediler. Halbuki derslerde bir sıkıntım yoktu. Mesleki olarak da çok istekliydim. Ama görsel olarak inandırıcı olmayınca kendi meslektaşlarınız bile size ön yargı ile yaklaşıyor. Bu ön yargıyı kırmak istedim. Değişen şey sadece benim görüntüm. Düşüncelerim, beynim, bilgilerim aynı. Sadece görüntümün değişmesi bile insanlar üzerinde çok büyük fark yarattı."

Hastalarına örnek olmak isteyen diyetisyen 50 kilo verdi

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