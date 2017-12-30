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Hastalarla zeybek oynayan doktor: Motivasyon önemli

Kemoterapi servisindeki kanser hastalarına şarkı söyleyip, zeybek oynayan doktor konuştu.

DHA | 30.12.2017 - 11:48..
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrah Mehmet Bayındır, kemoterapi gören kanser hastalarına moral vermek için düzenlenen yılbaşı eğlencesinde, orkestra eşliğinde şarkı söyledi.

Hastalarla zeybek oynayan doktor: Motivasyon önemli

Üzerinde beyaz önlüğü ile Kerimoğlu zeybeği oynayan Bayındır'a ellerinde ilaç verilmek üzere bronül takılı olan hastalar da büyük bir coşkuyla eşlik etti. Bazı hastalar ise koltuklarda oturup alkışlayarak eğlenceye katıldı. Hastane duvarları kırmızı balonlarla süslenirken, hemşireler de alkış tuttu.

Hastalarla zeybek oynayan doktor: Motivasyon önemli

GÖRÜNTÜLER BÜYÜK BEĞENİ ALDI

Büyük beğeni toplayan ve sosyal medya hesaplarından binlerce kişinin paylaşımda bulunduğu görüntülerdeki Doktor Mehmet Bayındır, hastalarının sevgilisi durumunda. Servisten hiç ayrılmayan, sürekli hastalarının sıkıntılarını gidermeye çalışan, yakınlarına telkinlerde bulunan Bayındır, yaptığı işe aşkla bağlı olduğunu anlattı. Okul yıllarından beri hem Türk halk müziği hem de Türk sanat müziğine ilgisinin bulunduğunu söyleyen Bayındır, doktorluk yıllarında da sık sık sahne aldığını ifade etti.

Hastalarla zeybek oynayan doktor: Motivasyon önemli

"BU YIL PROFESYONELCE OLDU"

Hastalarının kontrollerini yaptığı seviste soruları yanıtlayan Mehmet Bayındır, "Hasta tedavisinde moral çok önemli. Tıbbi müdahaleler önemli elbette ama moral ve motivasyon da göz ardı edilemeyecek itici güç. Bunu sadece bu yıl değil, hemen her yıl farklı servislerdeki hastalara yaparız. Yılın belli zamanlarında Psikiyatri Servisi'nde kalan hastalarımız için yaparız. Kemoterapi gören hastalar için de yapardık ama bu yıl Başhekimin de desteğiyle daha profesyonelce oldu." dedi.

Hastalarla zeybek oynayan doktor: Motivasyon önemli

"OLUMLU TEPKİLER ALDIM"

Videodaki, hastalarıyla oynadığı o anları da anlatan Mehmet Bayındır, "Hastalarımız şaşırdı yapılan hazırlıklara. Sonra düğün havasında şarkılar çalındığı zaman biraz kıpırdanma başladı. Ancak ben Kerimoğlu türküsünü söyleyip zeybek oynamaya başlayınca ellerindeki serumlarla oynamaya başladılar. Hatta bazıları bunları çıkartıp benimle oynadı. Görüntülerden sonra da çok olumlu tepkiler aldım." diye konuştu.

Hastalarla zeybek oynayan doktor: Motivasyon önemli

Hastalarla zeybek oynayan doktor: Motivasyon önemli

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