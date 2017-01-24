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Hastalığı önceden anlayan saat geliştirildi

ABD'deki Stanford Üniversitesi’nden bilim insanları, ilginç bir saat yaptı.

24.01.2017 - 08:54
  1. Haberler
  2. Teknoloji

ABD’li bilim insanları, grip ve soğuk algınlığına yakalanıldığını önceden gösteren bir akıllı saat geliştirdi.

ÖNCEDEN GRİP OLACAĞINI SÖYLÜYOR

Kalp ritim değişikliğini ve deri sıcaklığını analiz ederek vücudun enfeksiyon kapmış olduğunu belirleyen söz konusu kol saati, kişinin grip olacağını önceden haber veriyor ve ona göre önlem alınması gerektiğini söylüyor.

Sensörler aracılığıyla akıllı telefona mesaj gönderen akıllı saatin, diyabet ve lyme hastalığının başlangıcını bile haber verebileceği ifade ediliyor.Hastalığı önceden anlayan saat geliştirildi

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