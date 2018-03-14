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Hastalığı teşhis edilemeyen genç kız gün geçtikçe eriyor

Kırıkkale'de yaşayan Özge Berk, teşhis edilemeyen hastalığı yüzünden sürekli mide bulantısı ve omuzlarında ağrı hissediyor. Ailesi, hastalığın teşhis edilmesi için yardım bekliyor.

DHA | 14.03.2018 - 07:15..
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Kırıkkale Üniversitesi 2 yıllık Çocuk Gelişimi Bölümü Mezunu 23 yaşındaki Özge Berk, 8 yıl önce başlayan mide bulantısı için doktor doktor gezdi, ancak teşhis konulamadı. Bulantıyla birlikte omuz ağrıları da olan Özge Berk'in hastalığına teşhis konulamadığı için tedavi de uygulanamadı.

Hastalığı teşhis edilemeyen genç kız gün geçtikçe eriyor

"BENİ ÇOK YIPRATTI"

58 kilodan 44 kiloya düştüğünü belirten Özge Berk, “Bu beni çok yıprattı. Bulantı ile birlikte omuz ağrılarım da oluyor. Bana bir çare bulsunlar, ne olursunuz. Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize sesleniyorum. Ailemle birlikte 8 yıldan beri doktor, doktor, hastane hastane gitmedik yer bırakmadık. Ancak hiçbir çare, çözüm bulunmuyor. Teşhis konulmadığı için tedavi de uygulanamıyor.” diye sıkıntılarını dile getirdi.

Hastalığı teşhis edilemeyen genç kız gün geçtikçe eriyor

"YETERKİ HASTALIĞININ NE OLDUĞU ORTAYA ÇIKSIN"

Geçimini çay ocağı çalıştırarak sağlayan baba Mahmut Berk de (50), “Artık çaresiz kaldık. Kırıkkale ve Ankara da gitmedik doktor ve hastane kalmadı, ama bir çare bulamadılar. ‘Bir şeyi yok. Psikolojik’ diyorlar. İlaç veriyorlar, ama maalesef hiçbir sonuç alamıyoruz. Yine aynı mide bulantıları devam ediyor. Kızımız eriyor. Biz aile olarak kızımız için para pul istemiyoruz. Yeter ki tedavi olsun, teşhis konsun hastalığının ne olduğu ortaya çıksın, bizim derdimiz bu.” diye konuştu.

Hastalığı teşhis edilemeyen genç kız gün geçtikçe eriyor

"KIZIMIN HAYATI ALT ÜST OLDU"

Ev kadını anne Mihriban Berk ise iki çocuğunun büyüğü Özge’nin hastalığının teşhisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım beklediklerini söyledi. Anne Berk, “Kızımın bütün hayatı alt üst oldu, evden dışarı çıkamıyor. Kendine bir yol çizemez oldu. Hiçbir şey yiyemez içemez oldu. Sürekli mide bulantısı, kızımın hayatını alt üst etti. Ne olur çaresini bulun, kızım elimden gidiyor, çaresizlikten hiçbir şey yapamıyorum." şeklinde konuştu.

Hastalığı teşhis edilemeyen genç kız gün geçtikçe eriyor

Hastalığı teşhis edilemeyen genç kız gün geçtikçe eriyor

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