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Hastalıklara karşı 'Japon Su Terapisi'

Çok eski tarihlere dayanan 'Japon Su Terapisi' pek çok hastalığı iyileştirmede kullanılıyor.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 15:47..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Su içmenin faydaları üzerine yapılan ve literatüre geçen araştırmalar her geçen gün artarken, pek çok hastalığı iyileştirmede kullanılılan Japon Su Terapisi giderek yaygınlaşıyor.

Hastalıklara karşı 'Japon Su Terapisi'

HASTALIKLARA KARŞI ÖNLEM

Uzmanlar, Japon Su Terapisinin gastrit, diyabet, hipertansiyon, astım, kabızlık, ishal, göz hastalıkları, hemoroid, bronşit, tüberküloz, kalp problemleri, epilepsi, kulak burun boğaz hastalıkları, artrit, kanser, adet düzensizlikleri, böbrek ve idrar yolları rahatsızlıkları gibi oldukça ciddi ve yaygın hastalıklara karşı önlem olarak uygulanabileceğini öngörüyor.

Hastalıklara karşı 'Japon Su Terapisi'

İLK İŞ OLARAK YAPIN

Uzmanlara göre boş mideyle su içmeye dayanan Japon Su Terapisi, sabah ilk iş olarak yapılmalı. Dişinizi fırçalamadan önce yaklaşık 4 bardak su için. Suyun florid içermemesine dikkat edin. Dişinizi fırçalayıp ağzınızı temizleyin ama 45 dakika boyunca hiçbir şey yemeyin. Her zamanki gibi kahvaltınızı yapın. Kahvaltıdan sonra 2 saat boyunca hiçbir şey yemeyin.

JAPON GELENEKLERİNE GÖRE

Orijinal Japon geleneklerine göre su hafif sıcak olmalı, ne soğuk ne de oda sıcaklığında olmamalı. Uzak doğuda insanlar yemek sırasında asla soğuk su içmezken, onun yerine sıcak çay tercih ediyor.

Hastalıklara karşı 'Japon Su Terapisi'

SUYU İÇERKEN ABARTMAYIN

Artrit sorunu olan kişiler bu terapiyi ilk hafta sadece üç gün yapmalı ve sonra da günlük uygulamaya geçmeli. Eğer sabah uyanır uyanmaz bu kadar büyük miktarda su içmekte zorlanıyorsanız; 1-2 bardakla başlayıp, zaman içinde 4 bardağa çıkarabilirsiniz. Böbrekler saatte 800 mililitre ile bin mililitre suyu süzebilir. Bu nedenle bir seferde 4 bardaktan fazla su içilmesi de, zamanla böbreklere zarar verebilir.

TERAPİ ZARAR VERMİYOR

Uzmanlar, Japonya’da oldukça saygın bir yere sahip olan ve yaygın bir şekilde uygulanan Japon Su Terapisinin bilinen herhangi bir yan etkisinin olmadığını, günlük rutine dahil edildiğinde genel sağlığın daha iyiye gitmesine yardımcı olduğunu belirtiliyor.

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