Hastalıksız yaşam için hacamat

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tıp eğitimini tamamlayan Dr. Turanşah Tümer, Sağlık Bakanlığı onaylı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim Sertifikalarını alarak tıbbi hacamat tedavileri konusunda uzmanlaşmış bir isim. Hacamat tedavileri yapan Dr. Turanşah Tümer, hacamatın bilinmeyenleri hakkında bilgiler verdi.

EN ETKİLİ YÖNTEM HACAMAT

Hastalar üzerinde yapılan araştırmalarda hacamatın ağrı kesici etkisi olduğunu belirten Tümer, vücuttaki ağrı ve ödem noktalarına uygulanan basınç sonrası tespit edilen yumuşak doku hassasiyetlerinde kan akışının o bölgelerde yavaşladığı bunu da tedavi etmede en etkili yöntemin hacamat olduğunu belirtti.

KAN HÜCRELERİNİ YENİLER

Hacamatın ağrı kesici özelliğinin yanında birçok rahatsızlığa da faydalı olduğunu belirten Tümer, "Hacamat, hipertansiyon, diyabet ve kötü kolesterol sorunlarının ortadan kalkmasını sağlar. Hacamat, kan akışını hızlandırarak kan hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Anemi, kas krampları, adet dönemi ağrıları, diş, romatizma ağrıları, eklem ve kas ağrıları gibi şikayetlere iyi gelir. Hücrelerin yenilenmesi sonucunda bağışıklık sistemi güçleneceğinden grip ve nezleye yakalanma riski azalır. Varis, damar tıkanıklığı ve hemoroid gibi sorunları giderir. Ayrıca ergenlik çağında yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için de uygulanabilen bu tedavi yöntemi ile uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, anksiyete, alkol ve madde bağımlılığı gibi sorunlardan kolaylıkla kurtulabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Her yaştan herkesin rahatlıkla tıbbi hacamat yaptırabileceğini söyleyen Tümer, geçmişi milattan öncelere dayanan hacamatın hiçbir yan etkisinin olmadığını ve ağrısız bir tedavi şekli olduğunun altını çiziyor.

"CERRAHİ KURALLARA UYULMALI"

Hacamatın tecrübeli doktorlar tarafından ve enfeksiyon kapılmaması için hijyenik bir ortamda yapılmasının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Dr. Turanşah Tümer, "Uygulama esnasında kan alınacağından kişiyi bulaşıcı hastalıklardan ve enfeksiyon riskinden korumak amacıyla kullanılacak malzemeler dezenfekte edilmelidir. Hacamat yapılacak ortam hijyenik ve streil malzemelerin kullanıldığı, sağlık eğitimi almış personelin olduğu bir ortam olmalıdır. Böyle bir ortamda kullanılacak malzemeler hastaya özgü tek kullanımlık olması çok önemlidir. Çünkü hacamat küçük bir cerrahi girişimdir cerrahi kurallara uyulmalıdır. " şeklinde konuştu.

Hacamat öncesi ve sonrası hakkında da bilgiler veren Tümer, "Öncelikle hacamat yapılmadan bir veya iki gün önce hayvansal gıdaların tüketilmesi azaltılmalıdır. Bu hayvansal gıda kesilmeli anlamına gelmez. Randevu saatinden üç saat önce bir şeyler yenmeli, son üç saat kala bir şeyler yenmemelidir. Hastalarımız su içebilir. Randevu günü bitkisel çaylar ve kafeinli içecekler tüketilmemelidir. Tedavi sonrası ise 12 saat banyo yapılmamalıdır. Tedavi uygulanan bölgeye hiçbir ilaç sürülmemelidir. Hacamat sonrası bedeni ve sindirimi yoracak faaliyet ve gıdalardan uzak durulmalıdır. Tedavi sonrası 1 saat yemek yenmemeli kafeinli içecek tüketilmemelidir. Günde 1,5- 2,5 litre su tüketilmelidir. Günde bir avuç çekirdekli üzüm tüketmekte fayda vardır." diye konuştu.

DR. TURANŞAH TÜMER KİMDİR

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu Dr. Turanşah Tümer, Sağlık Bakanlığı onaylı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Eğitim Sertifikalarını alarak Tıbbi Hacamat, Tıbbi Sülük Tedavileri (hirudoterapi), Ozon Tedavisi, Mezoterapi, Akupunktur Tedavisi, Fitoterapi (Bitkilerle Tedavi), Nöral Terapi, Manuel Terapi (Yağlı Kupa Terapisi) tedavileri konusunda uzmanlaştı. Modern tıp ile geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın birlikte götürülmesi gerektiğine inanan Tümer, Tıbbi Hacamat adlı bir kitabı bulunmakta. Tıbbi hacamat eğitimleri veren Tümer, 10 yıldır Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına devam etmektedir.