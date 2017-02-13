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Hastane bahçesindeki mermer tarihi eser çıktı

Turgutlu Devlet Hastanesi bahçesindeki kafeteryanın bahçesinde sehpa olarak kullanılan mermer parçasının Roma dönemine ait olduğu belirlendi

13.02.2017 - 15:59
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Manisa'da bir vatandaşın kafeterya bahçesindeki mermer parçasının tarihi eser olduğu yönündeki ihbarını değerlendiren Manisa İl Kültür ve Turizm Müze Müdürlüğü yetkilileri, inceleme başlattı.

ROMA DÖNEMİNE AİT..

Ekipler ilk incelemede, bin 500 ila bin 800 yıl önceye tarihlenen mermerin Roma dönemine ait bir sütunun parçası olduğunu saptadı.

Hastane bahçesindeki mermer tarihi eser çıktı

Mermer parçası, ayrıntılı inceleme için Müze Müdürlüğüne götürüldü.

DETAYLI ARAŞTIRMA YAPILIYOR

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mermerin tam olarak hangi döneme ve antik bölgeye ait olduğunun belirlenmesi için detaylı araştırma yürütüldüğünü bildirdi.

Hastane bahçesindeki mermer tarihi eser çıktı

Hastane Başhekimi Sabri Taşçıoğlu ise hastanenin açılışından bu yana mermerin bahçede bulunduğunu, daha önce tarihi değeri olup olmadığı konusunda bir çalışma yapılmadığını belirterek, "Tarihi bir değeri olduğunu bilseydik muhakkak muhafaza altına alır, durumu yetkililere bildirirdik." dedi.

Hastane bahçesindeki mermer tarihi eser çıktı

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