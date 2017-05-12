Hastane kayıtlarında ölü göründüğü için tedavi edilmedi

İstanbul Esenler'de 4 katlı binanın çatı katında yaşayan iki çocuk annesi Emine Keskin'nin çocuğu Yağmur akşam saatlerinde evde oynarken yere düştü. Düştüğünü öğrenen annesi durumu erkek kardeşi Ramazan Serdar Güler haber verdi. Erkek Kardeşiyle birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hastane hasta giriş kaydı yaptırırken çocuğunun sistemde ölü olarak göründüğünü öğrendi.

Çocuk acil servisinde de aynı durumla karşılaşan anne 28 Ağustos 2015'te çocuklarını hastaneye getirdiklerini o tarihte ise hastanenin kayıtlarına yanlış girilmesi nedeniyle çocuğunun ölü olarak göründüğünü öğrendi. Sisteme yeni kayıt için girildiğinde "Hastanın çıkışı vefat olarak yapıldığı için yeni giriş yapılamaz" uyarısıyla karşılaştı. Yağmur'u bu yüzden tedavi ettiremediğini söyleyen anne yetkililerden yardım istedi.

"BENİM ÇOCUĞUM YAŞIYOR VE KUCAĞIMDA"

Annesi Emine Keskin "Benim çocuğum düştü. Çocuğumun muyane için Bağcılar Devlet Hastanesi'ne gidiyoruz. Hastanede çocuğum ölü olarak gözüküyor sistemde. Hastanedeki yetkili kişi çocuğun yaşıyor mu? Evet yaşıyor benim çocuğum ama çocuğunuz ölü olarak gözüküyor. Bende nasıl olur diye diğer kayıt bölümüne gidiyorum çocuk acil bölümüne bize orda çocuğunuz ölü mide şeyinden geliyor çocuğunuz bundan 28 Ağustos 2015 tarihinde yaklaşık 2.5 senedir çocuğum ölü olarak gözüküyor. Ondan sonra bize doktorlar geliyor yardım amacıyla doktora söylüyoruz. Doktor bize 'beni ilgilendirmiyor' diyor. Sizi şikayet edicez diyorum bunu düzeltin diyorum kimse bize yardımcı olmuyor. Benim çocuğum 2.5 senedir ölü olarak gözüküyor. Ve ben bunun düzeltirmesini istiyorum. Yağmur 4 yaşında yaklaşık 2.5 senedir biz kızımızı ölü olarak taşıyormuşuz yanımızda yani gördüğünüz gibi benim çocuğum yaşıyor ve kucağımda çok şükür sağlam hiçbir hastalığı ve rahatsızlığı yok. Benim çocuğum o sistemde bütün hastanelerde sistemde benim çocuğum yaşıyor gösterilmesi. Hayır İlgilenmediler hiç biri hatta bunla ilgili şahidim bile var abimle birlikte gittik ve bizi saatlerce orda beklettiler. Biz bunlardan şikayetciyiz ve bu durumda düzeltilmesi istiyorum" diye konuştu.

"BAŞHEKİMDEN HASTANE PERSONELİNE KADAR ŞİKAYETÇİYİM"

Küçük Yağmur'un dayısı Ramazan Serdar Güler de hastane kimsenin kendileriyle ilgilenmediğini belirterek "Yok hiçbir şekilde ilgilenmediler. Ne çocuğa müdahale edildi. Ne röntgen çekildi. Ya bu çocuğun kolu bacağı kopsa biz o hastanede kalıcaz. Akşam 19.00 gibi hastaneye gittim, saat 22.30 gibi hastaneden çıktım. Hatta en son karakoldan polisler geldi. Dediler ki 'Sağlık Bakanlığı'na ordan sabah sigortaya gidin şikayet edin. Bende hastanede, başhekimden hastane personeline kadar şikayetçiyim. Yağmurun tedavisini bişey yapamadık. Hastaneye gidiyoruz, hangisine gidelim Yağmur ölü gözüküyor, Sizinde gördüğünüz gibi çocuk yanımda duruyor kucağımda taşıyorum bu çocuğu. Kimliği yanımda 2013'de doğmuş bu cocuk. 2015'de ölmüş biz 2017'deyiz aradan iki sene geçmiş, bu çocuk ölü gözüküyor. Demek biz bu hastanede denk gelmesek buna bu çocuk bu şekilde devam ederek belki kaç yaşında ölü gözükücek. Kız kardeşim zaten gördüğümüz gibi çocuğu ölmüş olduğun dolayı üzüntüde ve sıkıntıda kocası deseniz oda aynı. Çalışıyor adam uzaklarda gelemiyor, arıyor beni durmadan. Ben Yağmur Keskin'in dayısıyım ufacık çocuğu tedavi ettiremedik, hiçbir şekilde tedavi ettiremedik alın diyorlar gidin napıyorsanız yapın"