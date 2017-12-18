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Hastane odasında nikah kıydılar

Yalovalı Evra Sakar ve Gökhan Akgün çifti, kanser hastası olan ve yoğun bakımda tutulan annelerine moral vermesi amacıyla hastane odasında nikah kıydı.

İHA | 18.12.2017 - 20:25..
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Yalova Devlet Hastanesi, mutlu olduğu kadar hüzünlü bir nikah törenine ev sahipliği yaptı.

ANNESİNİN BAŞ UCUNDA NİKAH KIYDI

14 yıldır kanser hastalığı ile boğuşan 55 yaşındaki Ayla Sakar, kısa bir süre önce enfeksiyon kaparak Yalova Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi'nde yoğun bakıma alındı. Doktorların durumunun kritik olduğunu dile getirmesi üzerine Ayla Sakar’ın kızı Evra Sakar, nişanlısı Gökhan Akgün’e yazın yapılacak olan nikahı öne çekmeyi teklif etti. Gökhan Akgün ise bu teklifin yoğun bakımdaki Ayla Sakar’a moral olacağı ve iyileşme sürecine katkı vereceğini düşünerek teklifi kabul etti.

Hastane odasında nikah kıydılar

YAŞLI GÖZLERLE İZLEDİ

Kısa süre içerisinde hazırlıklara başlayan çift, Yalova Devlet Hastanesi yönetiminden de gerekli izni aldı. Hastaneye gelen gelin ve damat, davetlilerin alkışları altında tedavi gören anneleri Ayla Sakar’ın odasına girdi. Prosedür gereği yüzlerine maske takan ve dezenfekte olan genç çift, annelerinin elini öptü. Nikah memuru ve nikah şahitlerinin de gelişi ile hastane odasında genç çiftin nikahı kıyıldı. Ayla Sakar ise kızının mürüvvetini hasta yatağında yaşlı gözlerle izledi. Nikah sonrasında kızı ve damadı ile hatıra fotoğrafı da çektiren Ayla Sakar'ın mutluluğu gözlerinden okundu.

Hastane odasında nikah kıydılar- VİDEO

"MORAL OLSUN DİYE NİKAHI ÖNE ÇEKTİK"

Amaçlarının annelerini mutlu etmek ve ona moral sağlamak olduğunu vurgulayan çift, "Annem bir süreden beri hastanede olduğu için ona moral olsun diye nikahı öne çektik. Annem de buna çok sevindi. Kendisi çok mutluydu. Amacımıza ulaştık. İyileşmesine bir nebze dahi katkı verebildiysek ne mutlu bize." dediler.

Ayla Sakar’ın eşi Sacettin Sakar ise, "Eşim 2003 yılında kanser oldu. O zamandan beri tedavilerini sürdürüyoruz. Ancak 23 gün önce enfeksiyon kaptığı için eşimi Yalova Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi'nde yoğun bakıma aldılar. Durumu da ağırlaştı. Bizde o nedenle kızımızın nikahını öne çektik. Bu nikaha annesinin de şahit olmasını istedik. O nedenle hastanede nikah kıydık." diye konuştu.

TEBRİK ETTİLER

Hastanede tedavi gören hastalarda mutluluğa ortak oldular. Koridora çıkarak nikahın kıyılacağı odanın önüne gelen hastalar, genç çifti ve yakınlarını tebrik etmeyi de ihmal etmediler.

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