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Hastane şantiyesinde yakalanan PKK'lıya 12 yıl hapis

Kayseri'de hastane şantiyesine yapılan operasyonla yakalanan Mustafa Birim'in canlı bomba eğitimi aldığı iddia edildi.

10.10.2017 - 14:54
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Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, geçen 3 Mayıs'ta Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'ndeki şehir hastanesi inşaatının şantiyesinde, işçilerin yatakhane olarak kullandığı konteynere baskın yapıldı. Baskında, 27 yaşındaki Mustafa Birim gözaltına alındı.

Hastane şantiyesinde yakalanan PKK'lıya 12 yıl hapis

KANDİL'DE CANLI BOMBA EĞİTİMİ ALMIŞ

Diyarbakır Dicle doğumlu bekar Birim'in, terör örgütü PKK/KCK'nın Kandil'deki kampına katıldığı, 5 yıl eğitim aldıktan sonra 2014 yılında Kobani'ye gittiği, oradan da 2015 yılında Türkiye'ye giriş yapıp, 2016'da Kayseri'deki eniştesinin yanına geldiği belirlendi. Kandil'de canlı bomba eğitimi aldığı iddia edilen 'Harun Piran' kod adlı Mustafa Birim hakkında, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Sanık Mustafa Birim, karar duruşmasında suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti. Mahkeme heyeti yargılama sonunda Birim'e, 'Silahlı terör örgütü' üyeliği suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.

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