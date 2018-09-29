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Hastanede doktora tekme atan şahıs yeniden tutuklandı

Samsun’da hastanede doktora uçan tekme atan şahıs yeniden tutuklandı.

İHA | 29.09.2018 - 08:55..
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Atakum ilçesinde Ramazan Bayramı’nın birinci günü bir barda çıkan kavga sırasında olaya müdahale eden polis, biber gazı sıkarak tarafları ayırmıştı. Kavgaya karıştıkları ileri sürülen ve gazdan etkilenen şüpheliler gittikleri özel bir hastanenin acil servisinde olay çıkarmıştı.

DOKTORA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİNE SALDIRDILAR

G.S. adlı şahıs hastanede yanlarına gelen acil serviste görevli Afgan asıllı Dr. A.F.N.’nin şakağına tekme atmış, yaşanan olayda G.S. ve arkadaşı S.S.K, doktor ve güvenlik görevlisi T.Y.’ye saldırmıştı. Olayla ilgili G.S. ve S.S.K. 18 Haziran’da çıkarıldığı adliyede nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Hastanede doktora tekme atan şahıs yeniden tutuklandı

TAHLİYELERİ REDDEDİLDİ

G.S. ve S.S.K.’nin avukatlarının tutukluluklarının gözden geçirilmesi ve tahliye talipleri için yaptıkları itiraz sonucu nöbetçi olan Samsun 1. Sulh Ceza Mahkemesi her iki şahsın da bir süre önce tahliyelerine karar verdi. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliye taleplerine itiraz etti.

Saldırganın doktora uçan tekme attığı anlar VİDEO

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ ARANIYOR

Söz konusu olayla ilgili G.S. ve S.S.K. hakkında Samsun 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılamanın yapılacağı Samsun 12. Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı inceleyerek serbest kalan G.S. ve S.S.K. hakkında yakalama kararı çıkarttı. Gözaltına alınan G.S., Samsun 12. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı ve mahkemece tutuklanarak yeniden Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, S.S.K.’nin ise yakalanmasına çalışıldığı öğrenildi.

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