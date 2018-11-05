Hastanede hem tedavi oluyor hem eğitim alıyorlar

Lösemi hastası çocuklar, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sağlık Bakanlığ'ının iş birliğinde tedavilerinin devam ettiği hastanelerde oluşturulan sınıflarda eğitimlerini sürdürüyor.

EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜYORLAR

Sağlık problemleri nedeniyle örgün eğitim kurumlarına devam edemeyen ve sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olanların zorunlu eğitimlerini sürdürmeleri amacıyla hastaneler bünyesinde il veya ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun teklifi ve Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşü üzerine sınıflar açılıyor.

ODALARDA EĞİTİM HİZMETİ

Hastanede eğitim hizmetleri, sağlık kuruluşları bünyesinde valiliklerce açılan hastane sınıflarında sunuluyor.

Hastane sınıfına gelemeyecek durumdaki öğrencilere ise odalarında eğitim hizmeti sağlanıyor.

Hastane sınıflarında eğitimlerini sürdüren öğrencilere kayıtlı bulundukları sınıfta uygulanan öğretim programı uygulanıyor.

VERİLMEYEN DERSLERDEN MUAF OLUYORLAR

İlköğretim veya özel eğitim programı uygulanan ortaöğretim kademesinde öğrencilerin haftalık ders saati haftada 10 ders saatinden, diğer ortaöğretim kademesinde olanlar içinse haftada 16 ders saatinden az olmayacak şekilde planlanıyor.

Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi kayıtlı bulundukları sınıftaki değerlendirme ölçütlerine göre hastane sınıfında okutulan dersler için yapılıyor. Öğrenci, okutulmayan derslerden muaf tutuluyor.

"DERSLERİMİ TAKİP EDİYORUM"

Lösemi hastası 4'üncü sınıf öğrencisi Hicran Yıldırım, yaklaşık 11 aydır hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Yıldırım, okula gidemediği için bu süre içinde eğitimine burada devam ettiğini anlattı. Öğretmeninin yönlendirmesiyle ders çalıştığını belirten Yıldırım, "Öğretmenim bana bazı kitaplar almıştı, ben de buradan derslerimi takip ediyorum. Öğretmenimle birlikte çalışıyoruz" dedi.