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Hastanede kadın personeli silahla vurdu

Bursa’da bir hastanenin doğum kliniğinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan kadın hastane personeli ağır yaralandı.

06.02.2017 - 11:30
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hastane

Olay, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesindeki FETÖ soruşturması kapsamında sağlık bakanlığına devredilen Eski Rentıp şimdiki adıyla Yüksek İhtisas Araştırma Hastanesi’nin Kadin Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde meydana geldi.

Tıbbi sekreter olarak görev yapan Arzu.Ö. (45) görevi sırasında yanına gelen eski arkadaşı olduğu iddia edilen Emekli polis Orhan B.(40) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

2 EL ATEŞ ETTİ

Belindeki silahı çeken Orhan B. hastaların gözü önünde kadın görevliye 2 el ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Arzu Ö. hemen ameliyata alınırken kaçmaya çalışan Kaçmaya çalışan Orhan B. hastane güvenlikleri tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi.

Hastanede kadın personeli silahla vurdu VİDEO

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Sağ bacağından ve sırtından yaralanıp ameliyata alınan Arzu Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis tarafından gözaltına alınan emekli polis olduğu iddia edilen zanlı Orhan B.’nin ise verdiği ilk ifadesinde Arzu Ö. ile arkadaş olduklarını aralarındaki promlemlerden dolayı müştekiye ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

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