Hastanede karışan bebekler hakkında karar verildi

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir özel hastanede Adıyamanlı Meryem ve Selahattin D.’nin bebekleri, Trabzonlu Yusuf ve Selma K.’nın bebekleri ile karışmıştı.

Trabzonlu Yusuf K., boşanma arifesinde olduğu eşi Selma’dan olan “Eymen” adlı çocuğuna şüphe üzerine DNA testi yaptırdı. Test sonucu Eymen’in çiftten olmadığı belirlendi. Aile hastaneye başvurdu. Aynı gün doğum yapan Adıyamanlı aile İstanbul’a davet edildi. Meryem ve Selahattin D. çiftinin çocuğuna da DNA testi yapıldı ve çocukların karıştığı kesinleşti. Hastane yönetimi her 2 aileden çocukların değiştirilmesini istemişti.



Adıyamanlı aile ve Trabzonlu ailenin çocukları

ADIYAMANLI AİLE ÇOCUĞU VERMEK İSTEMEDİ

Adıyamanlı aile, Trabzonlu Yusuf ve Selma K. çiftinin ayrı olduğunu gerekçe göstererek, çocukları Cihangir’i vermeyeceklerini söyledi. D. çifti, ayrıca Trabzonlu ailenin baktığı çocuğu da almak için hem velayet ve hastaneye maddi-manevi tazminat davası açtı.



MAHKEME KARARI VERDİ

Trabzon 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde “nesebin düzeltilmesi” yönünden görülen davanın karar duruşması dün yapıldı. Ailelerin hazır bulunduğu duruşmada, hâkim çocukların karşılıklı olarak ailelerine iadesive nüfusa tescil edilmesi yönünde karar verdi. Kararın kesinleşmesinin ardından çocukların ailelere psikolog eşliğinde yapılacak terapiyle verileceği öğrenildi. Duruşma sonrası aileler gözyaşlarına hâkim olamadı.