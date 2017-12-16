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Hastanede röntgenini çeken teknisyenin çantasını çaldı

Adana'da içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 50 yaşındaki Zeki Kan, röntgenini çeken teknisyenin çantasını çaldı.

DHA | 16.12.2017 - 08:50..
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Adana'nın Seyhan ilçesindeki Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, Seyhan Kültür Merkezi bahçesinde içki içtiği sırada birden fenalaşıp baygınlık geçiren Zeki Kan, çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastanede röntgenini çeken teknisyenin çantasını çaldı

Acil Servis'te tedavi altına alınan Kan, kendine geldikten sonra röntgen çekilmek üzere götürüldü.

TEKNİSYENİN ÇANTASINI ÇALDI

Tedavisi tamamlanan Kan, hastaneden ayrılmadan önce röntgenini çeken teknisyen O.B.'nin içinde 2 radyasyon ölçer, şarj aleti, kulak ve traş makinesi olan sırt çantasını aldı. Çaldığı 800 liralık malzemelerle hasteneden ayrılan zanlının, hırsızlık anı hastanenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Hastanede röntgenini çeken teknisyenin çantasını çaldı

AYNI YERDE İÇKİ İÇERKEN YAKALADI

Çantasının yerinde olmadığını fark eden, teknisyen O.B. polisi aradı. Hastaneye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, eşgalini belirlediğini Zeki Kan'ı yakalamak için harekete geçti.

Hastanede röntgenini çeken teknisyenin çantasını çaldı

Ekipler, Kan'ı olay günü içki içerken fenalaştığı yerde yine içki içerken yakaladı. Emniyete götürülen Kan, sorgusunda, "Alkol almıştım ne yaptığımı bilmiyorum." dedi.

İşlemleri tamamlanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastanede röntgenini çeken teknisyenin çantasını çaldı

Hastanede röntgenini çeken teknisyenin çantasını çaldı




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