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Hastanede 'sahte hemşire' alarmı

İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 aydır hemşire kıyafetiyle gezdiği anlaşılan S.Ç.'yi savcılık serbest bıraktı.

25.10.2017 - 16:45
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İstanbul'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. 29 yaşındaki S.Ç. üzerine hemşire kıyafeti giyip 1 ay boyunca hastaneye geldi. S.Ç. buradaki personele de kendini hemşire olarak tanıttı, koridorlarda dolaştı.

S.Ç.'nin yalanı bugün ortaya çıktı. Hastane yönetiminin durumu farketmesi üzerine hastane polisi kadını gözaltına aldı.

"BİR HEVESTİ, O YÜZDEN YAPTIM"

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen  S.Ç.'nin verdiği ilk ifadesinde ise, "Bir hevesti o yüzden yaptım." dediği öğrenildi. Hakkında, "Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan işlem yapılan S.Ç. savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Kadının hastanede hiçbir hastaya müdahalede bulunmadığı belirtildi.

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