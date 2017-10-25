Hastanede 'sahte hemşire' alarmı

İstanbul'da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. 29 yaşındaki S.Ç. üzerine hemşire kıyafeti giyip 1 ay boyunca hastaneye geldi. S.Ç. buradaki personele de kendini hemşire olarak tanıttı, koridorlarda dolaştı.

S.Ç.'nin yalanı bugün ortaya çıktı. Hastane yönetiminin durumu farketmesi üzerine hastane polisi kadını gözaltına aldı.

"BİR HEVESTİ, O YÜZDEN YAPTIM"

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen S.Ç.'nin verdiği ilk ifadesinde ise, "Bir hevesti o yüzden yaptım." dediği öğrenildi. Hakkında, "Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan işlem yapılan S.Ç. savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Kadının hastanede hiçbir hastaya müdahalede bulunmadığı belirtildi.