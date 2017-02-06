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Hastanede virüs kaptı, bacaklarını kestiler

İstanbul'da özel bir hastanede burun ameliyatı olan 29 yaşındaki Sevinç Çelik'in gereksiz bir şekilde bacaklarının kesildiği ortaya çıktı.

06.02.2017 - 09:27
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2014 yılında Koşuyolu’da özel bir hastanede geçirdiği burun ameliyatı sonrası virüs kapan Sevinç Çelik’in hayatı bu operasyonun ardından kabusa döndü.

İKİ BACAĞI DA ALINDI

Burun ameliyatının ardından gece aniden rahatsızlanan Çelik’i yakınları apar topar Göztepe’deki bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tetkiklerinde vücuduna virüs bulaştığı ve virüsün bütün vücuda bulaşmaması için acilen bacaklarından ameliyat olması gerektiği söylendi. Bunun üzerine burun ameliyatından bir ay sonra ikinci kez ameliyat masasına yatan Çelik’in ameliyatla iki bacağı alındı.

Hastanede virüs kaptı, bacaklarını kestiler

BOŞUNA KESMİŞLER

Ancak genç kadın, daha sonra başka bir hastanede bacaklarının boşuna kesildiğini öğrenince yıkıldı. Konuyla ilgili bilirkişi raporunda "Bacakların kesilmesine gerek yok" ifadelerine yer verildi.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Bu operasyon sonrası ise Çelik, burun ameliyatı olduğu özel hastaneye suç duyurusunda bulunup tazminat davası açtı.

Hastanede virüs kaptı, bacaklarını kestiler

Vatan gazetesinin haberine göre; Çelik’in avukatı özel hastanenin kusuru olduğuna dair Kartal Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi ile Göztepe’deki hastaneden iki farklı tarihte rapor aldı. Raporlarda ‘lupus’ ve ‘antifosfolipit’ virüsün burun ameliyatının olduğu hastaneden bulaştığı belirtildi. Çelik’in avukatı ise dosyaya burun ameliyatından önce müvekkilinin yaptırdığı bir test sonucunu sundu. O raporda da Çelik’in vücudunda virüs olmaması dikkat çekti. Ancak burun ameliyatını yapan özel hastane virüsün ameliyat öncesi mağdurenin vücudunda olduğunu belirterek iddiaları yalanladı. Bir süre sonra da Sevinç Çelik, iki ayağının kesildiği Göztepe’deki özel hastaneye dava açacağını belirtti. Bu beyandan kısa bir süre sonra ise iki kez rapor sonuçlarını negatif olarak açıklayan Göztepe’deki hastane mahkemenin talep ettiği üçüncü raporda sonuçlarını değiştirdi. İddiaya göre ihmalini örtbas etmek isteyen hastane verdiği ilk iki rapora rağmen bu kez ‘pozitif’ raporu verince akıllar karıştı.

OLAY YARGIDA

Olay yargıya intikal etti. Mahkeme sonucunda hastanelerin bir ihmalinin olup olmadığı ortaya çıkacak.

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