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Hastaneden Ceren Hindistan'ın kızına koruma talebi

Manken Ceren Hindistan, 2,5 yaşındaki kızının kemoterapi tedavisine izin vermeyince hastane tarafından şikayet edilerek çocuk hakkında koruma talep edildi.

Haber Merkezi | 24.04.2018 - 09:27..
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Ceren Hindistan'ın Ümit Aslan'dan olan 2,5 yaşındaki Arya adlı kızına; böbrekte rastlanan ve kötü huylu Wilms Tümörü hastalığı teşhisi kondu. İstanbul'da özel bir hastaneye başvuran Aslan ve Hindistan, kemoterapi görmesi gereken çocuklarını alıp eve götürdü.

Hastaneden Ceren Hindistan'ın kızına koruma talebi

HASTANEDEN ÇOCUĞA KORUMA TALEBİ

Hastane yönetimi çocuğun tedavi görmezse öleceğini belirterek Hindistan ve Aslan'dan şikayetçi oldu. Sağlık tedbiri kapsamında kalan Arya'nın fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli tıbbı bakım ve rehabilitasyonun yapılmasını engelleyerek, 5395 sayılı kanuna aykırı davrandığını iddia ettiği Hindistan'ın çocuğuna koruma kararı verilmesi istendi.

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