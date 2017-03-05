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Hastaneler tüp bebek için Ajda Pekkan'ın peşinde

71 yaşında tüp bebek yöntemiyle anne olmak istediğini açıklayan Ajda Pekkan, hastanelerden gelen teklifleri değerlendiriyor.

05.03.2017 - 16:45
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Hastaneler tüp bebek için Ajda Pekkan'ın peşinde

72 yaşındaki bir Hintli kadının tüp bebek yöntemiyle anne olduğu haberi, yıllardır çocuk özlemi çeken 71 yaşındaki Ajda Pekkan'ı ümitlendirmişti. İlerleyen yaşına rağmen anne olabileceği ümide doğan sanatçı, bu yönde araştırmalar yapacağını açıklamıştı.

HASTANELER TÜP BEBEK İÇİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Akşam'da yer alan habere göre, sanatçının bu açıklamasının ardından çok geçmeden hastaneler Ajda Pekkan’ın peşine düştü. Sanatçının gün boyu telefonuna hastanelerin yetkili doktorlarından mesajlar geliyor.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR

Tüp bebek tedavisi için kendilerine başvurabileceği yönündeki mesajlar karşısında bir hayli mutlu olan sanatçının, şimdilik dikkatli davrandığı ve gelen teklifleri değerlendiği söylendi.

Hastaneler tüp bebek için Ajda Pekkan'ın peşinde

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