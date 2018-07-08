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Hastanelerde döner sermaye ücreti artıyor

Doktorların döner sermaye tavan ücretlerini 5 kat artırılarak özel sektöre ve yurt dışına geçişlerin önüne geçilecek.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 10:27..
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Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, kamuda nitelikli işler yapan hekimlere özel yapan ücret uygulamasının başlayacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Özellikli sağlık hizmeti veren hekimlerin döner sermaye tavan ücretlerini 5 kat artıracağız. Bu düzenlemeyle, nitelikli sağlık hizmeti veren hekimlerin kamudan özel sektöre ve hatta yurt dışına gidişini önlemiş olacağız. Yüksek teknoloji gerektiren ve riskli cerrahi operasyonların kamu ve üniversite hastanelerinde daha fazla yapılmasını teşvik etmek istiyoruz" dedi.

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