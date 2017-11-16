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Hastanenin kantininde yaşıyordu, kemoterapi ilaçları çalındı

Manisa'da, tedavi gördüğü hastanenin kantininde yaşayan Hüseyin Ayılmazer, hırsızlardan sadece ilaçlarını geri getirmesini istiyor.

16.11.2017 - 09:52
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Antalya'da oturan ve 3 yıl öncesine kadar sağlık personeli olarak çalıştığını anlatan Hüseyin Ayılmazer, cilt kanserine yakalanmasıyla birlikte hayatının değiştiğini söyledi.

İşinden ayrılmak zorunda kaldığını, sonrasında Antalya, Ankara, Denizli, İzmir, Gaziantep olmak üzere en son Manisa'ya geldiğini kaydeden Ayılmazer, kalacak yeri olmadığı için hastanenin yakınındaki kantinde yatıp kalktığını anlattı.

Hastanenin kantininde yaşıyordu, kemoterapi ilaçları çalındı

VALİZİNİ ÇALDILAR

Hastalığı nedeniyle zayıflayan Ayılmazer, ayda üç kür kemoterapi alırken, geçtiğimiz pazartesi günü kaldığı kantindeki valizinin çalınmasıyla şoke oldu.

Yaşadıklarını anlatan Ayılmazer, şöyle dedi:

"2014 yılı Aralık ayına kadar Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde acil tıp uzmanı olarak çalışıyordum. Cilt kanserine yakalandım. Ardından hastalık karaciğerime vurdu, Hepatit B oluştu. Birçok enfeksiyon geçirdim. Birçok hastane dolaştım. Geçen pazartesi günü ilaçlarım çalındı. İlaçlarımı alıp kaldığım kafeteryadaki küçük çantama koydum. İçinde ağrı kesici ilaçlar, kıyafetlerim ve kemoterapi ilaçlarım vardı. 19.00- 21.00 saatleri arasında dışarıya çıktım. Döndüğümde çantam yerinde yoktu. Kantindekilere sordum. Beni karakola yönlendirdiler, ifademi verdim."

Hastanenin kantininde yaşıyordu, kemoterapi ilaçları çalındı

SİSTEM NEDENİYLE TEKRAR İLAÇ ALAMIYOR

İlaçları çalındığı için kemoterapi alamadığını da anlatan Ayılmazer, "Doktorumla görüştüm. 'İlacı yazsam bile sistemden dolayı alamazsın' dedi. İlaç şu anda sistemde benim elimde gözüküyor. Bu yüzden kemoterapi başlayamadı." dedi.

Kalacak yerinin olmadığını dile getiren Ayılmazer, yaklaşık 45 günden bu yana hastane kafeteryasında kaldığını belirterek, çalışanların da kendisine iyi davrandığını söyledi. Ayılmazer, "Otel fiyatları pahalı. O yüzden kantinde kalıyorum. 3 ayda bir 1400 lira civarında bir engelli maaşı alıyorum." dedi.

Hastanenin kantininde yaşıyordu, kemoterapi ilaçları çalındı

"SADECE İLAÇLARIMI GETİRSİNLER"

İlacını çalan kişilere seslenen Ayılmazer, "Çantanın içindekiler hiç önemli değil, alsınlar. Sadece ilaçlarımı getirsinler, başka bir şey istemiyorum. Bir kanser hastasının sözünü küçümsüyorlarsa onlar insan değildir, insanlıktan çıkmıştır." diye konuştu.

Hastanenin kantininde yaşıyordu, kemoterapi ilaçları çalındı

Hastanenin kantininde yaşıyordu, kemoterapi ilaçları çalındı

Hastanenin kantininde yaşıyordu, kemoterapi ilaçları çalındı

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