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Hastaneye giderken kaza yaptı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastaneye giderken mıcırlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, evin duvarına çarptı.

İHA | 10.10.2018 - 22:13..
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hastaneye giderken mıcırlı yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, evin duvarına çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Hastaneye giderken kaza yaptı: 3 yaralı

SAĞLIK DURUMLARI İYİYE GİDİYOR

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesi Ahatlı köyü Gemeçler Mahallesi'nde meydana geldi. Erol Eren idaresindeki 34 EC 4712 plakalı araç sürücüsü, araçta bulunan babası Hakkı Eren'i hastaneye götürmek üzereyken, yolun mıcırlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulanan evin duvarına çarptı.

Kaza anında çarpmanın etkisiyle bahçede bulunan ev sahibi Ramazan Gemeç, ayağına taş düşerek yaralandı. Yaşanan olayın ardından kaza yerine 112 sağlık ekibi çağrıldı. Kazada araçta bulunan araç sürücüsü Erol Eren, Hakkı Eren ve Ramazan Gemeç Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altın alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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