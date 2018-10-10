Hastaneye giderken kaza yaptı: 3 yaralı

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Ahmetler köyünde çıkan yangında iki ev alevlere teslim oldu.

Muş'ta yapılan terör operasyonunda bir araç içerisinde bulunan 2'si kadın 3'ü erkek 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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Darbeci Sisi, Çipras ve Rum lider buluştu

Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Mısır yönetimi ile 6. kez buluştu. 3'lü zirvede enerji çalışmaları için anlaşma yapıldığı vurgulandı.