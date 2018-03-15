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Hastaneye gitti beyninin yarısının olmadığını öğrendi

İrlanda'da baş ağrısı şikayetiyle hastaneye giden ve röntgen çektiren adam, beyninin yarısının olmadığını ve bu şekilde 84 yaşına kadar hiçbir sorun yaşamadan hayatını sürdürdüğünü öğrendi.

Haber Merkezi | 15.03.2018 - 08:25..
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Hastaneye gitti beyninin yarısının olmadığını öğrendi

Dünyanın sayılı tıp dergilerinden BMJ’de yayınlanan habere göre, İrlanda’da ismi açıklanmayan 84 yaşındaki bir adam baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorlar hastanın rutin kontrollerini yaptı ve röntgeninin çekilmesini istedi.

Hastaneye gitti beyninin yarısının olmadığını öğrendi

İLGİNÇ SONUÇ ORTAYA ÇIKTI

Baş ağrısının yanı sıra sol tarafında (kol ve bacağında) bir ağrı ve yürümede sıkıntı yaşayan hastanın röntgeni kısa sürede çekildi. Fakat doktorlar röntgeni inceledikten sonra tıp tarihinde eşi benzerine çok zor rastlanan bir sonuçla karşılaştı.

SAĞ ÖN LOBU YOK

Doktorlar röntgene baktığında beynin sağ tarafında 9 santimlik siyah bir görüntü gördü. Doktorlar, 84 yaşındaki hastanın sağ ön lobunun olmadığını fark etti.

Hastaneye gitti beyninin yarısının olmadığını öğrendi

YOKLUĞUNU HİSSETMİYOR

Hayatı boyunca sigara içmeyen ve nadiren alkol alan adamda görüş bozukluğu, konuşma ya da görsel rahatsızlıkları olmadığını açıklayan doktorlar, “O, günlük fiziksel aktivitelerini aksatmadan yapan, sağlıklı bir haldeydi. Fakat yapılan testler sonucunda biz de çok şaşırdık.” ifadesini kullandı.

Hastaneye gitti beyninin yarısının olmadığını öğrendi

PNÖMATOSEL RAHATSIZLIĞI BEYİN DOKUSUNA ZARAR VERDİ

Doktorlar hastanın pnömatosel rahatsızlığı ( akciğerde kistik hava boşluğu) olduğu için beyin dokusuna zarar verdiği görüşünde birleşti.

Bu arada beynin bu bölümü motor fonksiyonlarını aktive ediyor. Yani problem çözme, hafıza, dil kullanımı, sosyal ve cinsel aktviteler buradan yapılıyor.

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