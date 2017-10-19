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Hatay'da yaşlı adam hastaneye motosikletle girdi

Hatay Devlet Hastanesi'ne motosikletle giren yaşlı adam sosyal medyada gündem oldu.

19.10.2017 - 16:01
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Motosikletiyle Hatay Devlet Hastanesi'nin polikliniklerinin olduğu bölüme 17 Ekim salı günü giren 60 yaşlarındaki bir hasta, görevli bir hasta bakıcı tarafından durduruldu.

ENGELLİ RAMPASINI KULLANDI

Görevlinin ikazıyla hastaneden çıkartılan motosikletli bazı kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bu kişinin motosikletle içeri girmek için, otopark yakınında bulunan ziyaretçi kapısını kullandığı, bu kapının heyet raporu almak isteyen engellilerin akülü sandalyeyle giriş yapması için engelli rampası yapılarak girişe uygun hale getirildiği belirtildi. Hatay İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatay'da yaşlı adam hastaneye motosikletle girdi

Hastaneye motosikletle girdi VİDEO

İLK VAKASI DEĞİL

Bu arada kimliği belirlenemeyen kişinin daha önce de Hatay Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne yine motosikletle girip muayene olmak istediği belirtildi. Motosikletlinin hastane koridorundaki görüntüleri sosyal medyada da gündem haline geldi.

"SUYUNA NE KARIŞTIRIYORSUNUZ"

Görüntüleri resmi twitter hesabı üzerinden paylaşan Adana Büyükşehir Belediyesi, "Hatay'da bir amcamız yoğun bakıma motosiklet ile girmiş. Suyunuza ne karıştırıyorsunuz sayın belediye?" diye sorarken, Hatay Büyükşehir Belediyesi ise, "En az Adana insanı kadar çılgınız." diye cevap verdi.

Hatay'da yaşlı adam hastaneye motosikletle girdi

Hatay'da yaşlı adam hastaneye motosikletle girdi


Hatay'da yaşlı adam hastaneye motosikletle girdi

Hatay'da yaşlı adam hastaneye motosikletle girdi

Hatay'da yaşlı adam hastaneye motosikletle girdi

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