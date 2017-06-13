Hastaneye yaralı getirdikleri kadın ölünce kaçtılar

Yıldırım İlçesinde özel bir hastaneye gece saat 02.00 sıralarında kırmızı bir otomobille gelen kimliği belirsiz iki kişi sağ bacağından tabancayla vurulmuş ve aşırı şekilde kan kaybeden 26 yaşındaki Dilek Bozal'ı getirdi.

KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Acil Servis'te doktorların tüm müdahalelerine rağmen Dilek Bozal hayatını kaybederken kendisini getiren kişilere görevliler tarafından öldüğü söylenince şahıslar geldikleri otomobile binerek kaçtı.

POLİS İNCELEMEYE ALDI

Durumun polise bildirilmesi üzerine, Dilek Bozal'ı hastaneye getiren şahısların belirlenmesi için hastanede ve çevrede bulunan güvenlik ve Mobese kameraları incelemeye alındı. Dilek Bozal'ın üç aydır ayrı yaşadığı eşi ve ailesi ise hastaneye gelerek gözyaşlarına boğuldu.

Dilek Bozal'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından soruşturma başlatıldı.