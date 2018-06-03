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Hastaneye yuva yapan arılar

İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne kovan yapan arılar itfaiye tarafından bulundukları yerden alındı.

DHA | 03.06.2018 - 19:43..
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Kocaeli İzmit Seka Devlet Hastanesi Merkez Laboratuvar Bölümü'nün giriş kapısının üzerinde arıların kovan yaptığını gören hastane yetkilileri durumu itfaiyeye bildirdi.

DUMAN SIKILARAK ARILAR ÇIKARTILDI

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, kovanı inceledikten sonra uzman personel çağırmaya karar verdi. Ekipmanları ile birlikte hastaneye gelen arı uzmanı personel, yaptığı çalışmada arı kovanının hastane binasının duvarının içerisindeki çatlakta olduğunu belirledi.

Hastaneye yuva yapan arılar

Bunun üzerine kovanın içerisine duman sıkarak arıları çıkartan itfaiyeciler, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda tüm arıları yanında getirdiği peteğin üzerinde topladı. Arılar, doğaya bırakılmak üzere itfaiye erleri tarafından götürüldü.

Hastaneye yuva yapan arılar



Hastaneye yuva yapan arılar






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