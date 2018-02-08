İngiltere'nin Berkshire bölgesinde bulunan bir otoyolda korkunç bir kaza meydana geldi. Kazanın sebebi ise kuralsızlık ve beraberinde gelen kontrolsüzlük...

HATALI SOLLAMA'NIN KORKUNÇ SONU

Berksihre M4 otobanında yol akıyor, araçlar seyir halinde devam ediyordu. Bu sırada bir araç yolun sağ şeridinde ilerlerken arkasından gelen bir başka araç onu sollayarak geçmeye çalıştı. Sürücü onu geçmeye çalışırken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti, yanındaki araca doğru sürdü. Bu sırada diğer araç da ona çarpmamak için direksiyonunu kırdı, facia gibi bir kaza meydana geldi.

Hatalı sollama ölüme davetiye çıkardı ViDEO







HAVADA TAKLALAR ATTI

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savrularak havada taklalar attı, yol kenarındaki yeşilliğe sert bir biçimde düştü. O sırada aşırı süratli giden ve kazaya neden olan diğer araç kazadan sonra da durmaktan zorlandı.

Metrelerce yoluna devam eden araç ancak kaza alanından çok sonra durabildi.

MUCİZE KURTULUŞ

Kazadan sonra güçlükle durabilen sürücü aracından çıkıp, diğer otomobilin yanına gitti. Hurdaya dönen araçtan sağ olarak kurtulmayı başaran sürücüden özür dileyen adam "hatan nedeniyle az daha ölüyordum." cevabını aldı.

Kazalı aracın sürücüsü olayı küçük sıyırıklarla atlatırken tedbiren hastaneye kaldırıldı. Olay ise bir diğer aracın trafik kamerası tarafından kaydedildi.