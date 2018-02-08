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Hatalı sollama ölüme davetiye çıkardı

İngiltere'de bir otoyolda hatalı sollamanın nelere mal olabileceği an be an kaydedildi. Bir sürücü, önündeki aracı kuralsızca sollarken, arkasındaki aracın taklalar atarak kaza yapmasına neden oldu.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 10:13..
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İngiltere'nin Berkshire bölgesinde bulunan bir otoyolda korkunç bir kaza meydana geldi. Kazanın sebebi ise kuralsızlık ve beraberinde gelen kontrolsüzlük...

Hatalı sollama ölüme davetiye çıkardı

HATALI SOLLAMA'NIN KORKUNÇ SONU

Berksihre M4 otobanında yol akıyor, araçlar seyir halinde devam ediyordu. Bu sırada bir araç yolun sağ şeridinde ilerlerken arkasından gelen bir başka araç onu sollayarak geçmeye çalıştı. Sürücü onu geçmeye çalışırken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti, yanındaki araca doğru sürdü. Bu sırada diğer araç da ona çarpmamak için direksiyonunu kırdı, facia gibi bir kaza meydana geldi.

Hatalı sollama ölüme davetiye çıkardı ViDEO

Hatalı sollama ölüme davetiye çıkardı

HAVADA TAKLALAR ATTI

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savrularak havada taklalar attı, yol kenarındaki yeşilliğe sert bir biçimde düştü. O sırada aşırı süratli giden ve kazaya neden olan diğer araç kazadan sonra da durmaktan zorlandı.

Metrelerce yoluna devam eden araç ancak kaza alanından çok sonra durabildi.

Hatalı sollama ölüme davetiye çıkardı

MUCİZE KURTULUŞ

Kazadan sonra güçlükle durabilen sürücü aracından çıkıp, diğer otomobilin yanına gitti. Hurdaya dönen araçtan sağ olarak kurtulmayı başaran sürücüden özür dileyen adam "hatan nedeniyle az daha ölüyordum." cevabını aldı.

Hatalı sollama ölüme davetiye çıkardı

Kazalı aracın sürücüsü olayı küçük sıyırıklarla atlatırken tedbiren hastaneye kaldırıldı. Olay ise bir diğer aracın trafik kamerası tarafından kaydedildi.

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