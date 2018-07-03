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Hatalı sollama yapan minibüs 6 aracı biçti

İstanbul Sultangazi’de hatalı sollama yapan minibüs sürücüsü kontrolden çıkarak 6 aracı biçti, sürücü olay yerinden kaçtı.

İHA | 03.07.2018 - 11:03..
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Geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.00 sularında Sultangazi 1. Cebeci Caddesi üzerinde aşırı süratli seyreden minibüs şoförü sollama yapmak istedi. Ancak sürücü hatalı sollama yapması nedeniyle bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hatalı sollama yapan minibüs 6 aracı biçti

6 ARACA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kontrolden çıkan araç, trafikte ve park halinde olan 6 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza, yaşanan panik ve taksi şoförünün aracından çıkartılması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hatalı sollama yapan minibüs 6 aracı biçti ViDEO

TAKSİ ŞOFÖRÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sürücüler seyir halindeyken aşırı süratli olduğu görülen minibüs, bir araca çarpıyor. Çarptığı araç ise park halinde araçlara çarpıyor. Kaza sırasında vatandaşlar büyük panik yaşarken, diğer vatandaşlar da kazaya karışan araçların yanına gidiyor. Aracın çarptığı takside mahsur kalan şoför ise vatandaşlar tarafından kurtarılıyor.

Hatalı sollama yapan minibüs 6 aracı biçti

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