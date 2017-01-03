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Hatay merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 69 gözaltı

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, Hatay merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 69 kişi gözaltına alındı.

AA | 03.01.2017 - 00:37
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Hatay merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 69 gözaltı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Hatay, İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Eskişehir, Adana, Kilis, Malatya, Balıkesir, Kahramanmaraş, Konya, Bitlis ve Niğde'de bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda aralarında muvazzaf astsubay, öğretmen, gardiyan ve zabıt katiplerinin bulunduğu 69 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler Hatay Devlet Hastanesindeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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